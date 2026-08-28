“เจเศรษฐ์” ออกทุนหนุนซ่อมประปาน่าน ยกระดับน้ำสะอาด 3 ตำบลเดือดร้อน

วันนี้(28 ส.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ติดตามการฟื้นฟูระบบประปาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่ 18–21 สิงหาคม 2569 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่ พร้อมกำชับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ระบบผลิตและจ่ายน้ำ รวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำ เข้าไปสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและปลอดภัยโดยเร็ว
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย สิ่งสำคัญคือการเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะระบบประปา ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน จึงได้สนับสนุนงบประมาณและกำชับให้ กปภ. ระดมบุคลากร เครื่องจักร และองค์ความรู้ เข้าไปช่วยเหลือท้องถิ่นที่ระบบประปาได้รับความเสียหาย “น้ำลดแล้ว ภารกิจยังไม่จบ เพราะประชาชนต้องมีน้ำสะอาดใช้ในการดำรงชีวิต เราจึงต้องเร่งฟื้นฟูระบบประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว และต้องทำให้ระบบมีความพร้อมมากกว่าเดิม เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต” สำหรับพื้นที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน กปภ. ได้ระดมทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตน้ำ ระบบสูบน้ำ ระบบจ่ายน้ำ และการควบคุมคุณภาพน้ำ ลงพื้นที่สนับสนุน อปท. ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลเจดีย์ชัย ศิลาแลง และอวน เพื่อสำรวจความเสียหาย ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม จัดทำแบบและประมาณราคา ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางซ่อมแซมและปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า มท.3 ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการและสั่งการ กปภ. ให้ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนท้องถิ่นทั้งด้านการฟื้นฟูระบบผลิต ระบบสูบน้ำ ระบบจำหน่าย และการควบคุมคุณภาพน้ำ โดยมีความคืบหน้าในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
ตำบลศิลาแลง กปภ. ดำเนินการสำรวจและจัดทำแบบพร้อมประมาณราคาสำหรับระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง ในพื้นที่หมู่ 7 และหมู่ 1 แล้วเสร็จ และได้ส่งมอบให้ อบต.ศิลาแลง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการฟื้นฟูระบบต่อไป
ตำบลอวน เจ้าหน้าที่ กปภ. เข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการระบบและการควบคุมคุณภาพน้ำ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ตำบลเจดีย์ชัย กปภ. อยู่ระหว่างจัดทำแบบและประมาณราคาสำหรับแพและระบบสูบน้ำ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ขณะที่ อบต.เจดีย์ชัย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อชั่วคราว ทำให้ปัจจุบันสามารถสูบน้ำและเดินระบบได้ตามปกติ
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเร่งฟื้นฟูระบบประปาที่ได้รับความเสียหายแล้ว กปภ.เขต 9 ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่ อปท. ในด้านการปรับปรุงและขยายแนวท่อ การบริหารจัดการระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำ ตลอดจนการควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้ กปภ. จะติดตามสถานการณ์และสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิศวกรรม และบุคลากรแก่ อปท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบประปาในพื้นที่จังหวัดน่านให้กลับมาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับความพร้อมของระบบให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยธรรมชาติในอนาคต สร้างความมั่นใจให้ประชาชนมีน้ำสะอาด มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต สำหรับประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. หากพบปัญหาการใช้น้ำ สามารถแจ้งได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง