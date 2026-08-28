"โสภณ" มอบรางวัลแข่งเต้นแอโรบิก “ประกวดคนสภาไร้พุง” หนุนบุคลากรสุขภาพดี-สามัคคี เตรียมต่อยอดกิจกรรมปีหน้า

วันนี้(28 ส.ค.)นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ประกวดคนสภาไร้พุง” Healthy Parliament สภายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันเต้นแอโรบิก โดยมี ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วม
นายโสภณ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในวงงานรัฐสภาได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดี และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โดยความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก จะนำไปพัฒนาและต่อยอดให้มีความต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป
จากนั้น นายโสภณ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการร่วมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้นำกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศเป็นด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นเป็นกันเอง
สำหรับโครงการ “ประกวดคนสภาไร้พุง” ดำเนินการโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ท่ามกลางรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงพอ และมีความเครียดจากการทำงาน
ทั้งนี้ ได้นำกิจกรรมการเต้นแอโรบิกมาใช้เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ รวมถึงช่วยผ่อนคลายความเครียด และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืน
ขณะที่การแข่งขันเต้นแอโรบิก มีบุคลากรจากสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 9 ทีม โดยประธานสภาฯ ได้กล่าวในงานว่า การลงประกวดการแข่งขันแอโรบิกครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจที่อยากจะเห็นความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงานรัฐสภาจึงตัดสินให้ทีมที่เข้ารอบแข่งขันสุดท้าย รับรางวัลที่ 1 ร่วมกัน โดยมีทีม HIP STEP UP , ทีม PAL ตัวตึง ตึงจังหวะ , ทีม Print Power Dance และอีก 6 ทีมที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย