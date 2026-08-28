ทบ.ประดับยศ “ว่าที่ร้อยตรี” นศท.ปี 5 กว่า 750 นาย ต้อนรับสู่กำลังพลสำรองร่วมภารกิจความมั่นคง

ทบ.จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ “ว่าที่ร้อยตรี” แก่ นศท.ชั้นปีที่ 5 จำนวน 752 นาย ย้ำบทบาทกำลังพลสำรองร่วมสนับสนุนภารกิจความมั่นคง ขอให้ยึดมั่นวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม พร้อมเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศ
พลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2569 แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จหลักสูตร มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 752 นาย แบ่งเป็นชาย 140 นาย และหญิง 612 นาย โดยมี พลโท นฤดล สุขมา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ
สำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศดังกล่าว กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2497 เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 รวมถึงครอบครัว พร้อมต้อนรับเข้าสู่การเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือ “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” และมีสถานะเป็นกำลังพลสำรอง ซึ่งสามารถสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพบกในโอกาสต่างๆ
รองผู้บัญชาการทหารบกกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความมุ่งมั่นของนายทหารใหม่ พร้อมขอให้ทุกนายยึดมั่นในระเบียบวินัย เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงกับกำลังประจำการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
จากนั้น รองผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารแต่ละชั้นปี พร้อมให้กำลังใจในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการทหาร ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพ และร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป