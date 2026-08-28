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กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สส.เขต 3 อุดรธานี ออกไปใช้สิทธิวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สส.เขต 3 อุดรธานี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้ พร้อมนำหลักฐานการใช้สิทธิไปด้วย

วันนี้ (28 ส.ค.)  สำนักงานกกต.เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   เขตเลือกตั้งที่ 3   จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งประกอบด้วยอำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว)  ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้    ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

โดยขอให้เตรียมหลักฐานการใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้   บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้)    บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย  และมีเลขประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) เช่น  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่  และหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

หรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐ �ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน ThaID (บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์)   แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE (ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์) �และแอปพลิเคชันบัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์) (ห้ามเป็นสำเนาภาพหรือการถ่ายเอกสาร)

 ทั้งนี้ สามารถติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี�เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4221 1116 – 7 หรือ Application Smart Vote หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444