“ศุภมาส” ลุย Upskill เครือข่าย “หอกระจายข่าว” ยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤติ ย้ำแจ้งเตือนต้องเร็ว ชัด และเข้าถึงทุกชุมชน

วันนี้ (28 ส.ค.)ณ ห้องประชุมหงส์มังกร 1 โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (ในช่วงฤดูน้ำหลาก)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว และเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวศุภมาสกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย โดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อม ป้องกันตนเอง และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
“ในช่วงฤดูน้ำหลาก หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัย นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และมีดำริว่าการแจ้งเตือนภัยจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด” นางสาวศุภมาสกล่าว
นางสาวศุภมาส กล่าวต่อว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
“ผู้ดูแลหอกระจายข่าวไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกาศข่าว แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารภาครัฐ มีบทบาทสำคัญในการรับ ตรวจสอบ และส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว” นางสาวศุภมาสกล่าว
นางสาวศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤติไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าว พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤติเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
กรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนเชื่อถือและพึ่งพาได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ การเสริมความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวจะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชน และทำให้ข้อมูลเตือนภัยไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้ทันเวลา
“ขอให้ผู้เข้าร่วมนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันเป็นเครือข่ายสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน และทั่วถึง สามารถตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย” นางสาวศุภมาส กล่าวทิ้งท้าย