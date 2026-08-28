ชำเเหละถนนชีวิต ‘ทนายอั๋น บุรีรัมย์’ก่อนยื่นฟ้อง’รุทธพล‘หมิ่นฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ประกาศจะฟ้องศาลในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในไม่กี่วันข้างหน้า ต่อพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรมหลังจากทั้งสองได้ตอบโต้วิวาทะการสร้าง #ไอ้หอกหักเเละ#ลูกไอ้ขี้คุก จนหลายฝ่าย เช่นกสม.นักวิชาการด้านการเมือง วิจารณ์คำพูดของรมว.ยุติธรรมที่กล่าวพาดพิงพฤติกรรมในอดีตของครอบครัวทนายอั๋นว่าไม่เหมาะสม
เนื่องจากรมว.ยุติธรรมระบุว่า ไม่เคยขัดเเย้งกับทนายอั๋น เเต่ทนายอั๋นพาดพิงว่า รมว.ยุติธรรมดองคดีเขากระโดงจ.บุรีรัมย์ เเละในช่วงที่รมว.ยุติธรรมรับราชการตำรวจ จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ท.รุทธพลระบุว่า เคยจับกุมพ่อของทนายอั๋นในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ส่วนแม่ของทนายอั๋นถูกจับในพื้นที่อื่น จำคุก 25 ปี
ส่วนทนายอั๋นอ้างล่าสุดว่าเพิ่งทราบว่ารมว.ยุติธรรมคือตำรวจที่จับพ่อของตนในปี2541 เเละทราบว่าคดีที่รมว.ยุติธรรมจับกุมพ่อของตนนั้น ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง เเต่ยอมรับว่าพ่อเเละเเม่ของทนายอั๋นติดคุกข้อหายาเสพติดจริง เเละเเม่ของทนายอั๋นเสียชีวิตในเรือนจำในช่วงต้องโทษคดีข้างต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในข่วงที่ผ่านมา ทนายอั๋นเดินสายร้องเรียนเเละตรวจสอบหลายหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ พรรคภูมิใจไทย โดยนอกเหนือจากคำพูดว่า#ไอ้หอกหักที่ทนายอั๋นนำมาใข้เเละอ้างว่าคำๆนั้ไม่ได้หมิ่นประมาทเเละเป็นคำที่ใช้กันมานานในสังคมไทยนั้น เเต่พบว่า ทนายอั๋นมักเปรียบเปรยเเละกล่าวหาในช่วงไปร้องเรียนว่ามีการทุจริต เช่น กกต.กินกล้วยคนละ200กิโลกรัมให้ยกฟ้อง229คนในคดีฮ้้วสว.เป็นต้น ซึ่งคำพูดของทนายอั๋นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อสำนักงานกกต.เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนการตรวจสอบการฮั้วสว.ปี2567-ปัจจุบัน เเละการตรวจสอบการทำงาน-การทุจริตอื่นๆ ของพรรคภูมิใจไทยพบว่า ทนายอั๋นอ้างว่า ยังทำหน้าที่ต่อเเม้ไม่กี่วันก่อนจะท้อใจไปครึ่งวันกับสิ่งที่รมว.ยุติธรรมกล่าวถึงประวัติพ่อเเม่ของทนายอั๋น เเต่ทนายอั๋นอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากเเฟนคลับจึงกลับมาทำหน้าที่เพื่อสังคมต่อไปเพราะทนายอั๋นประกาศว่า “ตัวเองคือบุคคลสาธารณะ ทำงานเพื่อประโยชน์สังคม พร้อมรับการตรวจสอบ เเละยืนยันไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองกับพรรคกลุ่มใด“
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบว่ามีภาพปรากฏในสังคมออนไลน์ว่า ทนายอั๋นใกล้ชิดกับผู้ประสงค์จะทำงานการเมืองระดับชาติ เช่นครอบครัวประเสริฐศรี จ.อำนาจเจริญ อดีตผู้สมัครสว.เช่น นางกุสุมาวตี ศิริโกมุทมสส.คือพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายขื่อ พรรคเสรีรวมไทย สว.เช่น นางสาวนันทนา นันทวโรภาส ซึ่งทนายอั๋นโพสต์โชว์ภาพบัตรประจำตัวผู้ติดตามสว.ปี2569(นางสาวนันทนา)ลงในสังคมออนไลน์ การยื่นร้องเรียนเเละส่งข้อมูลต่างๆให้พรรคประชาชน เป็นต้น
เเละพบว่าบางครั้งทนายอั๋นจะเลี่ยงไม่ตอบคำถามกับบางฝ่าย เช่น ไม่ตอบคำถามให้ชัดเจนว่า ทำไมทนายอั๋นไม่ตรวจสอบการรวมตัวของผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์ อิมเเพค เมืองทองธานีในช่วงก่อนลงคะเเนนเลือกสว.ระดับประเทศตามที่พรรคภูมิใจไทยพาดพิงว่า คนใกล้ชิดนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นคนชำระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคราวนั้น การตรวจสอบเส้นเงินของเจ้าหน้าที่กกต.รายหนึ่งรับเงิน8.6เเสนบาทจากนักการเมืองท้องถิ่นจ.อำนาจเจริญช่วงก่อนการสรรหาสว.เเต่กกต.ชี้เเจงว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการไต่สวนคดีเลือกตั้ง สส. ไม่ใช่คดีการเลือก สว. ตามที่มีกระแสข่าวเชื่อมโยงบางส่วน ทนายอั๋นไม่ตรวจสอบกรณีหัวคะเเนนผู้สมัครสส.(นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี)เขตสอง อำนาจเจริญ พรรคพลังประชารัฐ ปี2566 ถูกตั้งข้อหาซื้อเสียงเเละติดคุกเเต่ผู้สมัครสส. รายดังกล่าว กกต.ยกคำร้องเเละกรณีนี้ ทนายอั๋นอ้างว่าหากจะให้ตรวจสอบกรณีนี้กกต.มอบเงินเดือนครึ่งหนึ่งให้ได้หรือไม่ หากมอบให้ก็พร้อมไปตรวจสอบ เป็นต้น
สำหรับประวัติทางการเมืองของทนายอั๋นนั้นพบว่า ทนายอั๋น เคยลงสมัคร สส.บุรีรัมย์ เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ ปี 2562 เเต่สอบตก ปี2563 ลงสมัครนายกอบจ.บุรีรัมย์ ผลปรากฏว่าสอบตก ต่อมาในปี 2564 ลงสมัครนายก อบต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ แต่แพ้คู่แข่ง โดยทนายอั๋นได้284 คะแนน ส่วนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งได้ 2,142 คะแนน
จากนั้นทนายอั๋นได้ปรากฏตัวในสังคมออนไลน์เเละสื่อมวลชนจนปรากฏเป็นข่าวเนืองๆ โดยเน้นวิจารณ์ ตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลเเละนโยบายพรรคภูมิใจไทย ล่าสุดระบุว่าพร้อมเป็นรมว.ยุติธรรมทำให้ตอนนี้มียอดตนติดตามเฟซบุ๊คทนายอั๋น5.6เเสนคนเเละทนายอั๋นยังขอรับบริจาคเงินจากทุกฝ่ายในการตรวจสอบทุจริต(ระบบสมัครสมาชิกรายเดือน เดือนละ99บาท )
ซึ่งทนายอั๋นมักอ้างว่าอ้างว่ามีรายได้บางส่วนจากการเป็นทนายความเเละเงินสนับสนุนของเเฟนคลับในการตรวจสอบเรื่องทุจริตต่างๆ ส่วนการทำหน้าที่ทนายความนั้น ทนายอั๋นยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนของลูกความด้วยซึ่งการกระทำนี้เข้าข่ายผิดมารยาททนายความ