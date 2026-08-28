รัฐบาลยันทุกหน่วยพร้อมเดินหน้าระเบียบเนรเทศใหม่ เชื่อมข้อมูล–เร่งขั้นตอน ส่งกลับต่างด้าวใน 30 วัน

โฆษกรัฐบาล เผย ทุกหน่วยพร้อมเดินหน้าระเบียบเนรเทศใหม่ เชื่อมข้อมูล–เร่งขั้นตอน จัดการคนต่างด้าวกระทำผิด ส่งกลับภายใน 30 วัน
วันนี้ (28ส.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศ พ.ศ. 2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ขอทำความเข้าใจว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้มีกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศอยู่แล้ว แต่ยังขาดระเบียบที่กำหนดรายละเอียดและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจน
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระเบียบฉบับนี้กำหนดกรอบการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายต้องดำเนินการเนรเทศไว้ 6 ลักษณะ ได้แก่ (1) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (2) ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (3) ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (4) ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม (5) กระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ (6) เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อ 1–5
ภายหลังระเบียบมีผลบังคับใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับคนต่างด้าวที่กระทำผิด รวมถึงกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก่อความวุ่นวาย ไม่เคารพกฎหมายหรือวัฒนธรรมไทย และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป ตั้งแต่การตรวจสอบพฤติการณ์ การดำเนินคดีและรับโทษ ไปจนถึงการเตรียมส่งกลับประเทศ
สำหรับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานข้อมูลล่วงหน้าก่อนการปล่อยตัว เพื่อเตรียมการตามขั้นตอนเนรเทศและลดระยะเวลาการควบคุมตัว โดยเมื่อมีคำสั่งเนรเทศ หากผู้ถูกเนรเทศไม่มีเงินสำหรับเดินทางกลับประเทศ รัฐสามารถพิจารณาใช้งบประมาณส่งกลับได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และให้ดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่มีคำสั่งเนรเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการกักตัวเป็นเวลานานและลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ ทั้งค่าอาหาร สุขภาพ เสื้อผ้า และการดูแลด้านอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า
นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ระเบียบฉบับนี้จะช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการคนต่างด้าวได้อย่างต่อเนื่อง ลดช่องว่างระหว่างขั้นตอน และทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความชัดเจนและรวดเร็วขึ้น โดยคำนึงถึงความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และการบริหารทรัพยากรของรัฐอย่างเหมาะสม