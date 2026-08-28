กกต.ดันดิจิตอลใช้กับเลือกตั้ง ตัดปัญหายุ่งเหยิงบัตร ชี้ตปท.ทำมานานประกาศผลทางการใน 1 ชม.

"ฐิติเชษฐ์" ดัน ดิจิตอลใช้กับการเลือกตั้ง ตัดปัญหายุ่งเหยิงกับบัตร ระบุตปท.ทำมานานแล้วประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน 1 ชม.
วันนี้ (28 ส.ค.) นายฐิติเชษฐ์ นุชนารถ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวในการเปิดงานหลักสตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 16 (พตส.16) การนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะ ภายใต้หัวข้อ ความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งไทยในโลกการเมืองดิจิทัล ว่า ในประเทศต่างๆ มีการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยยังพัฒนาไปไม่ถึง ซึ่งระบบการเลือกตั้งของนานาอารยประเทศ หรือบางครั้งประเทศเหล่านั้นก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา อย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์ หรือประเทศอินเดีย เขาใช้ระบบดิจิทัลมาใช้ ทั้งการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มานานแล้ว
เพราะเนื่องจากว่าระบบเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะไปชี้นำผู้เลือกตั้งให้เลือกตั้งแบบระบบธรรมดาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ และระบบเลือกตั้งแบบดิจิตอล เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเหยิงกับคะแนนของเราได้ และเมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นก็จะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงนับจำนวนบัตรดี บัตรเสีย และจำนวนของบัตรเลือกตั้งได้ทันที แต่ของไทยยังต้องนำบัตรมานับ ของไทยยังต้องนำบัตรมานับ
ทั้งนี้เราพยายามเลียนแบบ ใช้ระบบดิจิตอล ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาแต่เนื่องจากติดขัดด้านข้อกฎหมาย เพราะกฎหมายของไทยหากว่าจะใช้ระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งแบบกระดาษในปัจจุบันก็ต้องไปแก้ไขกฎหมาย
ให้นำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกตั้งของต่างประเทศ มาใช้ในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นดิจิตอลที่เราจะนำมาใช้เราสามารถใช้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งที่ไปดูงานมาเราก็ได้เพียงแต่นำมาเก็บและศึกษา เพื่อที่จะพยายามนำไปสู่สิ่งที่จะนำมาใช้และให้เกิดความสำเร็จ
วันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าเราอยากจะใช้ระบบดิจิทัลในการเมืองของไทยให้ได้รับการยอมรับต่อนานาชาติ เราจะเริ่มตรงไหน และเราจะทำได้จริงขนาดไหน เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้อย่างไร