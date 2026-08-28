"ฐิติเชฏฐ์" ชิงหนีสื่อปัดตอบคดีฮั๊ว สว. จบสัปดาห์หน้าหรือไม่ บอก นศ.พตส. ว่าต้องรีบไปประชุม กกต.

"ฐิติเชฏฐ์" กกต. ซอยเท้า หนีสื่อ ปัดตอบ คดีฮั๊ว สว. จบสัปดาห์หน้าหรือไม่ บอก นศ.พตส. ว่าตนเองต้องรีบไปประชุม กกต.
วันนี้ (28ส.ค.) นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ กกต. ขึ้น ปาฐกถาเปิด เวที นำเสนอ ยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะ ของนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 16 (พตส.) โดยนายฐิติเชฏฐ์ บอกกับนักศึกษาที่มาร่วมฟังปาฐกถาว่า ในระหว่างที่ตนเองกำลังปาฐกถาอยู่ ที่สำนักงาน กกต. ก็มีการประชุม กกต. ดังนั้น เมื่อตนเองปาฐกถาจบก็จะต้องรีบไปร่วมประชุมด้วยเช่นเดียวกัน จึงไม่สามารถอยู่ฟังการนำเสนอยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาได้
หลังจากที่กล่าวจบแล้ว นายฐิติเชฏฐ์ รีบลงจากเวทีทันที ก่อนจะออกประตูด้านข้าง ของห้องประชุม เนื่องจากมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งรอสัมภาษณ์ นายฐิติเชฏฐ์ อยู่ที่ด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. เดินกันสื่อ ไม่ให้ตาม นายฐิติเชฏฐ์ ไป
ซึ่งในระหว่างที่เดินหนี ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถาม ว่าคดีฮั้วเลือก สว. กกต. จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายฐิติเชฏฐ์ ไม่ได้ตอบคำถามใดใดกับผู้สื่อข่าว ก่อนที่จะรีบเดินขึ้นรถไปทันที
สำหรับ นายฐิติเชฏฐ์ เป็นหนึ่งใน กกต. ที่ถูกกล่าวหาในหลายประเด็นและถูกจับตาว่าจะร่วมลงมติในคดีคำร้องเอาผิด กรณีฮั้ว สว. ขณะเดียวกัน มีการยื่นหนังสือและเคลื่อนไหวจากภาคส่วนต่างๆ เช่น สว.สำรองและนักกฎหมาย เรียกร้องให้นายฐิติเชฏฐ์ ถอนตัวจากการร่วมลงมติคดีฮั้ว สว. เนื่องจากเกรงเรื่องความโปร่งใสและกระแสข่าวลือเรื่องมติภายใน กกต.