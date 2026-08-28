นายกฯ เผยเตรียมนัด รมต.พรรคร่วมกินข้าวสัปดาห์หน้า ไม่ยืนยันปรับ ครม.เวลานี้หรือไม่

นายกฯ เผยเตรียมนัด ครม.พรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่เคาะวัน-สถานที่ ยิ้มไม่ยืนยันปรับ ครม.เวลานี้หรือไม่
เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 28 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหาร ว่า เมื่อเช้าวันเดียวกันนี้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว. แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้มาหารือราชการ และสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้นัดกัน แต่ยังไม่ได้กำหนดวัน
เมื่อถามว่า จะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือสส.ก่อน นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการพบกับคณะรัฐมนตรี(ครม.)ก่อน
เมื่อถามย้ำว่าจะใช้สถานที่ใด นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่รู้เลย ยังไม่ได้นัดวัน
เมื่อถามต่อว่า เมื่อมีการนัด ครม.รับประทานอาหาร คนมองเรื่องการปรับ ครม. ยืนยันหรือไม่จะไม่มีการปรับครม.ในห้วงเวลานี้ นายอนุทิน เพียงแต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามดังกล่าว