บอร์ด กยท. ตั้งอนุฯ วิจัยยางพารา ดันนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า หนุนรายได้ชาวสวน–ยกระดับเศรษฐกิจไทย

กยท. ไฟเขียวตั้งคณะอนุกก.บริหารงานวิจัย วางระบบขับเคลื่อนงานวิจัยยางพาราครบวงจร มุ่งต่อยอดสู่นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลักดันผลงานวิจัยใช้ประโยชน์จริง หวังเพิ่มศักยภาพยางไทย สร้างประโยชน์ชาวสวนและเศรษฐกิจประเทศ
วันนี้( 28 ส.ค นายเบญจพล นาคประเสริฐ ประธานกรรมการ กยท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กยท. โดยมีนายวีริศ อัมระปาล กรรมการ กยท.และรักษาการผู้ว่าฯ กยท. นายศันสนะ สุริยะโยธิน นายวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ นายชุติวัต ชัยดรุน นายนพชัย ภู่จิรเกษม นางรุ้งพร ภักดีพันดอน นายนวนิตย์ พลเคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ กยท. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ภายหลังการประชุมนายวีริศ เปิดเผยว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้รายงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางประสบภัยพิบัติที่จังหวัดน่าน ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความเป็นห่วงเกษตรกรเป็นอย่างมาก และรายงานการเรื่องการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งที่ประชุมเรื่องการเปิดรับบริจาค เพื่อให้ผู้ประสงค์ร่วมช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ประสบภัยได้ร่วมด้วยช่วยกัน และเร่งรัดสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วย
ด้านนายเบญจพล กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย โดยมีนายวรสัณฑ์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการและเลขานุการอีก 11 คน ทั้งนี้ กยท.ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา เพื่อเป็นประโยชน์กับการบริหารยางพาราอย่างครบวงจร เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยคณะอนุฯ จะมีอำนาจหน้าที่ อาทิ การกำหนดนโยบาย วางแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการบริการงานวิจัยยางพารา ติดตามและประเมินผลการวิจัย การนำผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการที่จำเป็นเกี่ยวกับประเด็นวิจัย เป็นต้น
ดังนั้น จึงขอฝากความหวังกับคณะอนุฯกรรมการชุดนี้ด้วย เพราะหลังจากที่ตนได้พบกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้เน้นย้ำเรื่องนี้ อยากให้มีงานวิจัย เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมของการยาง ให้เกิดการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชาวสวนยางและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก