"อนุทิน" ไม่รู้เรื่องพูลแมนงดให้ฝ่ายค้านจัดเวทีพบประชาชน ยันไม่เกี่ยวกับรัฐบาล

นายกฯ บอก ‘ไม่รู้เรื่อง’ หลังรร.พูลแมน ไม่ให้ฝ่ายค้านใช้สถานที่จัดเสวนา ถามสื่อ‘เขาไม่ให้ใช้แล้วหรอ’ ชี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ มีหนังสือถึงนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2569 ว่า ไม่รู้เรื่องเลย อุ๊ย! จะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้อย่างไร บางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาล ก่อนที่นายกฯย้อนถามว่า”เขาไม่ให้ใช้แล้วหรอ“ ก่อนผู้สื่อข่าวตอบว่า เจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เข้าพักในโรงแรม โดยนายกฯ พยักหน้าก่อนจะกล่าวว่า การเสวนามันก็ไม่ได้มีห้องประชุมเดียว