ส.ว.ลุยชายแดนสระแก้ว! ถึง “บ้านหนองจาน” รับฟังปัญหาน้ำ–ที่ดิน เติมขวัญทหารแนวหน้า

ส.ว.กลุ่มภาคตะวันออก ลงพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ฟังเสียงประชาชนถึงต้นทาง เกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา รับเรื่องขาดแคลนน้ำพื้นที่สูง โคกสูง–ตาพระยา พร้อมติดตามอ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์และปัญหาที่ดินชายแดน ก่อนลงพื้นที่บ้านหนองจานให้กำลังใจทหาร ย้ำส่งต่อข้อเท็จจริงสู่หน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่หอประชุมอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคตะวันออก นำโดย นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง นายโชคชัย กิตติธเนศวร ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายสมชาย นุ่มพูล และนายธนกร ถาวรชินโชติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และติดตามสถานการณ์สำคัญตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรง
หนึ่งในปัญหาเร่งด่วนคือ การขาดแคลนน้ำใน อ.โคกสูง และ อ.ตาพระยา เนื่องจากหลายพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูง ทำให้การจัดหาและกระจายน้ำเข้าสู่ชุมชนมีข้อจำกัด โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง กระทบทั้งน้ำอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร และการดำรงชีวิต
ประชาชนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ แหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติม ควบคู่กับการพัฒนาระบบกักเก็บ สูบส่ง และกระจายน้ำให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาว โดยคณะ ส.ว.รับข้อเสนอเพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตามการแก้ไขต่อไป
วงหารือยังติดตาม การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์ อ.ตาพระยา หลังทำนบดินพังทลายจนไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความจำเป็นในการวางระบบบริหารจัดการน้ำโคกสูง–ตาพระยาอย่างครบวงจร ตั้งแต่เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ ไปจนถึงระบบส่งน้ำเข้าสู่ชุมชนพื้นที่สูง
ขณะเดียวกัน ประชาชนยังสะท้อน ปัญหาที่ดินตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งเกี่ยวพันทั้งสิทธิในที่ดิน วิถีชีวิต และความมั่นคงของชุมชน โดยคณะ ส.ว.รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ภายหลังการหารือ คณะเดินทางต่อไปยัง บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา รับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและดูแลความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล
การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งนำ “เสียงจากชายแดน–ข้อเท็จจริงจากประชาชน–ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แนวหน้า” เข้าสู่กระบวนการประสานงานและผลักดันเชิงนโยบาย โดยเฉพาะพื้นที่โคกสูง–ตาพระยา ซึ่งเผชิญทั้งปัญหาความมั่นคง ที่ดิน และน้ำ จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเชื่อมโยงระหว่าง “ความมั่นคงของประเทศ” กับ “ความมั่นคงในชีวิตประชาชน” เพื่อให้การลงพื้นที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริง
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