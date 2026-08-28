“วัส” ชี้ระบบเลือก สว.ปี 60 ไปต่อไม่ได้ จี้ กกต.ส่งคดีฮั้วให้ศาลฟัน เตือนยกคำร้องอาจเจอปัญหา

อดีตประธาน กสม.ชี้ระบบเลือก สว.ตามรัฐธรรมนูญปี 60 ไปต่อไม่ได้ จี้ กกต.ส่งคดีฮั้ว ให้ศาลตัดสิน หากยกคำร้องอาจเจอปัญหา
นายวัส ติงสมิตร นักวิชาการอิสระ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวระหว่างการเสวนาวิชาการ “วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระ: ที่มาและทางออก” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ถึงปัญหาความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 โดยตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการได้มาซึ่งองค์กรอิสระที่ต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาว่า มีกระแสข่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มพิจารณาวินิจฉัยกรณีข้อกล่าวหา “ฮั้ว สว.” ในช่วงบ่ายวันนี้ (28 ส.ค.) ขณะที่ กกต. 4 ใน 7 คน ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา จึงเห็นว่า กกต.ควรส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลเป็นผู้พิจารณา
“หาก กกต.ยกคำร้อง ผมเชื่อว่าจะมีปัญหา เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเพียงว่ามี ‘เหตุอันควรสงสัย’ ก็สามารถส่งศาลพิจารณาได้ และเรื่องนี้ผ่านมา 3 เดือนแล้ว จะมาบอกว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยไม่ได้แล้ว” นายวัส กล่าว
สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่มาขององค์กรอิสระ นายวัสเห็นว่า ยังสามารถใช้ระบบสรรหาต่อไปได้ แต่ควรปรับกระบวนการให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น โดยผู้สมัครต้องยืนยันคุณสมบัติของตนเอง รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่การแสดงวิสัยทัศน์ควรถ่ายทอดสดต่อสาธารณะ เช่นเดียวกับกระบวนการสรรหาประธาน กสทช. ส่วนขั้นตอนให้ความเห็นชอบอาจดำเนินการผ่านรัฐสภาหรือวุฒิสภา
นายวัสยังวิจารณ์ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะระบบการได้มาซึ่ง สว. ที่กำหนดให้ผู้สมัครเลือกกันเอง ซึ่งเห็นว่าเป็นระบบที่มีปัญหาและเปิดช่องให้เกิดการฮั้วได้
นายวัสระบุว่า เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่มองเห็นปัญหาของระบบดังกล่าวแล้ว โดยยกตัวอย่างว่า แม้แต่บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรืออดีตผู้พิพากษา ยังไม่สามารถผ่านกระบวนการคัดเลือกไปถึงระดับประเทศได้ จึงสะท้อนถึงข้อกังขาต่อระบบการเลือก สว.
“ระบบเลือก สว.แบบนี้ไปต่อไม่ได้แล้ว และต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน” นายวัส กล่าว