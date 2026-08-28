"อนุทิน" ชี้ “เอกนิติ” มีแนวทางแก้โตโยต้าย้ายฐานผลิต จ่อหารือเอกชนยานยนต์ญี่ปุ่นช่วงประชุม UNGA กินข้าวกับทูตเที่ยงนี้

นายกฯ ชี้ปม โตโยต้าจ่อย้ายฐานการผลิต “เอกนิติ” มีแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว หวังได้คุยเอกชนยานยนต์ญี่ปุ่น ช่วงการประชุม UNGA เผยนัด ‘ทูตญี่ปุ่น’กินข้าวเที่ยงวันนี้ หารือก่อนแวะเยือน
เมื่อเวลา 11.05 น.วันที่ 28 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการย้ายฐานการผลิตรถยนต์ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ฯ ว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง มีแนวทางการดำเนินการแก้ไขอยู่แล้ว รายละเอียดต่างๆ ขอให้ถามนายเอกนิติ เมื่อถามว่าจะมีการหารือกับภาคเอกชนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คาดว่าจะมีการหารือช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA)
ขณะนี้อยู่ระหว่างที่นายเอกนิติ หาแนวทางการนัดหมายกับภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบปะระหว่างการเดินทางไปมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ทราบว่าจะสามารถนัดได้หรือไม่ ซึ่งวันนี้ตนจะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยจะมีหัวข้อการหารือในการเตรียมความพร้อมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
นายอนุทิน เปิดเผยว่า ระหว่างเดินทางไปที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) สมัยสามัญครั้งที่ 80 ระหว่างวันที่ 20-28 ก.ย.นี้ ตนได้นัดภาคเอกชนเดินทางไปพบปะพูดคุยกันด้วย และคิดว่าจะแวะประเทศญี่ปุ่น แต่ยังไม่ทราบว่าจะนัดได้หรือไม่ ในวันนี้ตนจะไปรับประทานอาหารเที่ยงกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพราะมีประเด็นหารือหลายหัวข้อ ที่จะเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วย