นายกฯ เผย สมช.เคาะชื่อ “เสธปูด้วง” นั่ง เลขาฯ คนใหม่แล้ว ชี้วางคนให้เหมาะกับงาน

“อนุทิน” เผยที่ประชุมสภาความมั่นคงเห็นชอบ “เสธปูด้วง” เป็นเลขาธิการ สมช.คนใหม่แล้ว ชี้เป็นไปตามความเหมาะสม วางคนเหมาะกับงานสำคัญที่สุด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ส.ค.ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทยเป็นประธานการประชุม สมช. โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ท. ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ(สขช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยก่อนการประชุม ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายอนุทิน ว่าจะเคาะรายชื่อเลขาธิการ สมช. คนใหม่เลยหรือไม่ โดยนายอนุทินพยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุม
จากนั้นเวลา 11.05 น. นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมโดยยอมรับว่า ที่ประชุมได้เคาะรายชื่อเลขาฯ สมช.คนใหม่
เมื่อถามว่าเป็นชื่อ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวยอมรับว่า ครับ
เมื่อถามว่า เป็นไปตามความเหมาะสมที่ต้องการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ปัจจุบันใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ”ครับ เหมาะสมครับ วันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ ก็เรียบร้อยทุกอย่าง“
เมื่อถามว่าเป็นการวางตัวคนเหมาะสมกับงานใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าถูกต้องนั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้ได้มีการรายงานเข้ามาอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ช่วงนี้หลังจากเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น