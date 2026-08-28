กมธ.งบ 70 ปิดฉาก เตรียมชงสภาฯ ลุยวาระ 2-3 คาด 7-9 ก.ย. นี้ “กรวีร์” ย้ำทุกบาท ทุกสตางค์ แก้ปัญหาปชช.คุ้มค่า

กมธ.งบประมาณ เคาะแล้ว งบปี 70 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาท หลังประชุมมาราธอน 35 วัน เตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา 7-9 ก.ย. นี้ ยืนยันเงินทุกบาทใช้จ่ายคุ้มค่าเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ส.ค. ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมาธิการ โดยที่ผ่านมาเราได้มีการพิจารณาและสรุปภาพรวมทั้งหมด รวมถึงมีการลงมติในรายมาตรา โดยสรุปในการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ เราประชุมทั้งหมด 35 วัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นในปีนี้ 3.788 ล้านล้านบาท ที่ประชุมได้มีมติแก้ไขในหลายมาตรา ในการปรับลดและแปรเพิ่มงบประมาณในแต่ละหน่วยงาน ยกเว้นมาตรา 36 มาตรา 40 และมาตรา 41
นายกรวีร์ กล่าวอีกว่า ช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรได้จัดเตรียมเอกสารสู่การนำเสนอในชั้นพิจารณาของสส. ซึ่งกรรมาธิการได้ประสานงานกับวิปรัฐบาล คาดว่าจะมีการบรรจุระเบียบและมีการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 7-9 ก.ย. นี้ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าจะมีการคุยกับวิปฝ่ายค้าน เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลา เนื่องจากมีจำนวนรายมาตราที่จะต้องมีการพิจารณา 41 มาตรา และเรามีระยะเวลาในการพิจารณา 3 วัน โดย 2 วันแรกอาจจะมีการพิจารณาวันละ 15 มาตรา ส่วนวันที่ 3 จะพิจารณามาตราที่เหลือจนจบ
“ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กรรมาธิการได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้น เราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่า ส่งเงินไปแก้ปัญหาในการพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน”นายกรวีร์ กล่าว