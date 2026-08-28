“อนุทิน” ชี้ ซีพีขอจบสัญญารถไฟเชื่อม 3 สนามบินไม่ง่าย ไม่เคยมีเอกชนขอเทรัฐก่อน ตามระเบียบต้องจ่ายส่วนต่าง ส่อโดนบัญชีดำ

นายกฯ ชี้ ซีพี ขอใช้สิทธิสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ไม่ใช่ทำง่ายๆ ไม่เคยมีเอกชนขอเทรัฐก่อน ชี้ ระเบียบสำนักนายกฯ ต้องรับผิดชอบส่วนต่าง เตือนอาจถูกขึ้นบัญชีดำ หากทิ้งงาน เผย สัปดาห์หน้าเรียก เลขาฯ อีอีซีถก
วันนี้ (28 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมเจรจากับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน (ในเครือซีพี) เพื่อแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) หลังจากบริษัทเครือซีพี ส่งหนังสือขอใช้สิทธิสิ้นสุดสัญญา และยุติเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ วันที่ 30 ก.ย.นี้ ว่า เรื่องนี้ตนยังไม่รับทราบรายละเอียด แต่สัปดาห์หน้าตนจะเชิญ นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มาพบหารือ เพราะมีหลายเรื่องต้องดำเนินการต่อ และหลายเรื่องที่ออกกฎผ่านคณะกรรมการอีอีซี และนำเสนอเป็นพระราชบัญญัติ หรือกฎหมาย
เมื่อถามว่า จะมีการหารือกรณีเรื่องยุติเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ วันที่ 30 ก.ย.นี้ ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี่ยวคงต้องมีการพูดคุยกัน ซึ่งการทำสัญญากับภาครัฐไม่ใช่จะยกเลิกกันง่ายๆ
เมื่อถามว่า เมื่อเหตุผลเพียงพอก็สามารถพิจารณายกเลิกได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเห็นมีแต่รัฐยกเลิก ไม่เคยเห็นเอกชนขอยกเลิก เพราะการยกเลิกสัญญากับภาครัฐ มีผลตามมาเยอะแยะไปหมด เช่น ถูกขึ้นบัญชีดำ ถูกกล่าวหาเป็นผู้ทิ้งงาน หรือต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นห่วง สมมติงานหนึ่งทำสัญญาไปเท่านี้ แล้วพอยกเลิกหากไปประมูลใหม่ และเกิดราคาสูงขึ้น ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ว่า ผู้ที่ยกเลิกคู่สัญญาเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง ซึ่งไม่ใช่ง่ายๆ และยังมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะ
“ผมคิดว่า ยังไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่ายๆ เดี่ยวผมเชิญ เลขาฯ อีอีซี มาพบก่อน แต่ว่าจริงๆ คู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ต้องทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง” นายอนุทิน กล่าว