กมธ.ศาสนาฯ ห่วงแห่เทียน “วัดบิง” ล้อนวดไทยเชิงลามก กระทบภาพลักษณ์มรดกภูมิปัญญาโลก ชงแก้ กม.เพิ่มโทษ

กมธ.ศาสนาฯ ห่วงคลิปแห่เทียน “วัดบิง” ล้อเลียนนวดไทยเชิงลามก กระทบภาพลักษณ์มรดกภูมิปัญญาโลก ชงแก้ กม.เพิ่มบทลงโทษผู้ด้อยค่า “นวดไทย” พร้อมปิดช่องอาบอบนวดนำชื่อไปแอบอ้าง ด้าน สบส.ลั่น พบฝ่าฝืนอาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.ได้พิจารณากรณีคลิปขบวนแห่เทียนพรรษาวัดบิง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนำเสนอการนวดไทยในลักษณะล้อเลียนเชิงลามกและสื่อไปในทางค้าประเวณี ภายใต้ชื่อ “Traditional Thai Massage Vat Bing” จนถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทย เนื่องจาก “นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ชาวต่างชาติว่า นวดไทยเกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศ
กมธ.จึงเชิญกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมหมอนวดไทย เข้าหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุซ้ำ โดยผู้แทนเทศบาลตำบลโชคชัย ชี้แจงว่า ขบวนดังกล่าวจัดโดยกลุ่มชุมชน มีเจตนาสร้างความตลกขบขัน แต่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยผู้จัดและเทศบาลได้ออกแถลงการณ์ขออภัย พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมขบวนแห่ในอนาคต ห้ามมีเนื้อหาลามกหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า วัดบิงเป็นเพียงจุดรวมพลของชุมชนในการจัดประเพณี พระภิกษุและเจ้าอาวาสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคิดรูปแบบหรือเห็นชอบการแสดงดังกล่าว
ทาง กมธ.จึงเสนอให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 พร้อมประสานการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อระงับการเผยแพร่ข้อความ ภาพ หรือคลิปออนไลน์ที่มีลักษณะด้อยค่าหรือสร้างความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาของชาติอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ยังเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มบทลงโทษที่เหมาะสม เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันแม้ให้อำนาจสั่งระงับการกระทำที่ก่อความเสียหาย แต่ยังไม่มีบทลงโทษทางอาญาที่ชัดเจนสำหรับผู้ละเมิดหรือด้อยค่ามรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นบัญชีไว้
นอกจากนี้ ยังเสนอประสานกระทรวงมหาดไทยแก้ไขกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 เพื่อปิดช่องไม่ให้สถานบริการประเภทอาบอบนวดนำคำว่า “นวดไทย” ไปใช้แอบแฝง จนสร้างความเข้าใจผิดและกระทบภาพลักษณ์ศาสตร์การนวดไทย
ด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตรียมเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งด้านมาตรฐานและจริยธรรม ป้องกันการแอบแฝงค้าบริการทางเพศ พร้อมปรับปรุงกฎหมายเพิ่มข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ โดยหากพบการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี สามารถดำเนินการตามกฎหมายถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต
“นวดไทยไม่ใช่เรื่องล้อเลียนทางเพศ หรือเครื่องมือสร้างความตลกขบขันเชิงลามกอนาจาร แต่เป็นศาสตร์แห่งการเยียวยา การดูแลสุขภาพ และเป็นเกียรติภูมิทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าระดับโลกของมนุษยชาติ” นางธิวัลรัตน์ กล่าว