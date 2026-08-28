“รุทธพล” ปัดลดทอนค่าครอบครัว “ทนายอั๋น” ขอให้ดูบริบทความเป็นมาที่ให้สัมภาษณ์

รมว.ยุติธรรม แจงไม่ได้ลดทอนคุณค่าครอบครัว “ทนายอั๋น” แต่ขอให้ดูบริบทความเป็นมาที่ให้สัมภาษณ์ ย้ำนโยบายกระทรวง พร้อมเคารพสิทธิผู้ต้องโทษและผู้พ้นโทษ
วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกมาคัดค้านกรณีที่มีการพาดพิงประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัว นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ซึ่งตรวจสอบคดีเขากระโดง ว่า เป็นการลดทอนความชอบธรรมในการตรวจสอบ
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตนในฐานะรัฐมนตรียุติธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ และคำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขังและผู้ที่เคยต้องโทษ แต่ตนอยากให้มองในภาพรวม วันที่พูดคุยก่อนหน้านี้ว่าเราคุยอะไรกันบ้าง แต่ตนอยากให้มองบริบทในภาพรวม และมาถึงจะใช้ประโยคนั้นเพียงประโยคเดียวมีเหตุและมีผลที่ตนนำเรียนชี้แจงสื่อมวลชน
พร้อมยืนยันว่า เราไม่สนับสนุนในการตีตรา เพราะดูจากโครงการต่างๆ ของกระทรวงก็เข้าไปช่วยและดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น นักมวยที่ถูกคุมประพฤติในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งใส่กำไร EM และตนไปเห็นซึ่งเข้าเงื่อนไขที่จะปลดกำไร EM ได้ เพราะมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์นักมวย และมีเงินเดือน 60,000 กว่าบาท ตนยังให้กรมคุมประพฤติไปพิจารณาปลดกำไร EM ซึ่งก็ปลดได้จริงๆ