“จุลพันธ์” จ่อคุย “ชลน่าน” อีกรอบ ปมขึ้นเวทีฝ่ายค้าน แต่ยันไร้ปัญหา เพื่อไทยเปิดกว้าง ไม่กระทบสัมพันธ์พรรคร่วม

“จุลพันธ์” จ่อคุย “นพ.ชลน่าน” อีกครั้ง ปมขึ้นเวทีฝ่ายค้าน ชี้ เพื่อไทยเปิดกว้าง ยันไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล ลั่นรัฐบาลแน่นปึ้ก ไม่มีอะไรทำให้สั่นไหว
วันนี้ (28 ส.ค.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกรณี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต สส.และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตรียมขึ้นเวทีฝ่ายค้าน หัวข้อ “การเมืองไทย ในวิกฤตความเชื่อมั่น” ในวันพรุ่งนี้ ว่า พรรคเราเป็นพรรคเปิดกว้าง ไม่ได้ห้ามสมาชิกไปดำเนินกิจกรรมในการพบปะพูดคุยกับประชาชนหรือการเสวนา สัมมนา ซึ่งได้มีการพูดคุยกับนายแพทย์ชลน่าน แล้วเมื่อวานนี้
ซึ่งกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้าน ประสานมา เพราะ นายแพทย์ชลน่าน เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้าน จึงเชิญไปร่วมเสวนาช่วงหนึ่งเท่านั้น และช่วงนั้นมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตผู้นำฝ่ายค้านอีกหลายคนด้วยเช่นกัน ซึ่งการพูดคุยเป็นการสร้างความมั่นใจต่อสังคม ต่อระบบการเมือง ไม่มีประเด็นอะไรน่าห่วงใย ไม่เกี่ยวกับการเมือง เชื่อว่า นายแพทย์ชลน่าน มีวิจารณญาณ สามารถพูดอยู่ในกรอบได้ เพราะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราเคารพ แต่เมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมา ก็จะขอหารือกับนายแพทย์ชลน่านอีกครั้ง ว่า มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ เพราะกิจกรรมเหล่านี้จัดโดยใจที่บริสุทธิ์ มันก็เป็นประโยชน์เพราะนำเอางบประมาณนั้นมาใช้ในการจัดเสวนาเพื่อพูดคุยกับประชาชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างแนวความคิด และส่งแนวความคิดไปยังสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่อยากให้นำงบประมาณของรัฐไปใช้ในวัตถุประสงค์การเมือง
นายจุลพันธ์ ยอมรับว่า ตนเองยังไม่เห็นหัวข้อในการพูดคุย โดยหลักแล้วแม้ว่าจะเป็นมิติของฝ่ายค้าน หากทำงานโปร่งใสใช้งบประมาณถูกต้อง มันก็ต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนไม่ควรนำงบประมาณไปใช้กับการหวังผลประโยชน์ทางการเมือง
พร้อมกันนี้ นายจุลพันธ์ ยังยืนยันว่า เรื่องที่เกิดขึ้นไม่สร้างความระหองระแหงในพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งตนเองและนายกรัฐมนตรีเคยพูดแล้วว่าเราไม่ใช่ พรรคร่วมรัฐบาล แต่เราเป็นรัฐบาลของประชาชน ทำงานด้วยกันไม่มีการแบ่งแยก ร่วมกันดีมาตลอด ไม่มีเรื่องไหนทำให้เกิดการสั่นไหว
นายจุลพันธ์ ระบุอีกว่า สภาพของรัฐบาลไม่ได้มีอะไรซับซ้อน นี่คือ กลไกของระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมาก เพราะทุกคนในสภา ต้องรับฟังการอภิปราย และใช้วิจารณญาณในการตัดสินว่ามีข้อมูลใหม่หรือไม่ และมีข้อมูลเชื่อได้หรือไม่ นอกจากนี้ความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ของการกินดีอยู่ดีของประชาชน ดังนั้น โดยสภาพแล้วถ้าไม่ได้มีอะไรใหม่ จนกระทั่งเป็นเรื่องที่เสียหาย เชื่อว่าสุดท้ายเราก็ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนความเป็นรัฐที่เกิดกับประโยชน์กับประชาชนต่อไป
ส่วนตัวมองว่ากระบวนการในสภา เวลาอภิปรายไปติดตามได้ มีประเด็นเรื่องเดียวกัน พรรคเดียวกัน มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติ แต่สุดท้ายต้องยึดมั่นในกรอบของมติพรรค เดินไปด้วยกัน พร้อมกัน การลงมติ เช่น พ.ร.ก.กู้เงิน พรรคเพื่อไทย ก็เต็ม 100 เพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ และเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนกลไกในการช่วยเหลือประชาชน ย้ำว่าเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นปึ้ก
ทั้งนี้ นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า การพบนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ไม่มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้