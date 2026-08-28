“รุทธพล” ปัด ดีเอสไอกลั่นแกล้งเรียก สส.ส้มภูเก็ต สอบปมนอมินีต่างชาติ ยันเก็บหลักฐานมานาน คดี “ภาวุธ” กำลังรวบรวมสำนวน

“รุทธพล” ยัน ไม่กลั่นแกล้ง หลัง DSI เรียก สส.ภูเก็ต ปชน. แจงคดีถือครองที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์ นอมินีต่างชาติ บอกรวบรวมหลักฐานมานาน ส่วน “ภาวุธ” อยู่ระหว่างรวบรวมสำนวน
วันนี้ (28 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ออกหมายเรียก นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน เพื่อตรวจสอบการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติ ในที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ใน จ.ภูเก็ต ว่า เราให้ความเป็นธรรมและให้เขามาชี้แจง ซึ่งทาง DSI ได้ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควร ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปเก็บเอกสารและพยานหลักฐานมาก่อนที่จะเป็นข่าว โดยส่วนมากจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ส่วนเรื่องพยานบุคคลมีไม่มาก เป็นเรื่องของเอกสารและบัญชีต่างๆ
เมื่อถามว่า เรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเอง หรือมีใครมาร้องเรียน พลตำรวจโท รุทธพล กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจในรายละเอียด แต่เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เสนอข่าวในเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งตนไม่แน่ใจว่า ในส่วนนี้ว่ามีการนำมาร้องเรียนไปยัง DSI หรือไม่
เมื่อถามว่า มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง เพราะเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการฮั้ว สว. พลตำรวจโท รุทธพล กล่าวว่า ต้องแยกแยะ เพราะเป็นการการกระทำผิด ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว หากเป็น สส. แล้วทำผิด ตนมองว่า ก็เสียหายกับประเทศ ส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภา ก็ค่อยว่ากัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ไม่ได้หมายความว่า สส. คนดังกล่าวกระทำความผิด เราให้โอกาสมาชี้แจง และหลังจากนั้น ทาง DSI จะวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งนึง
ส่วนกรณีความคืบหน้าของ นายนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในการเชื่อมโยงกับคดีฟอเร็กซ์นั้น พลตำรวจโท รุทธพล กล่าวว่า ทาง DSI ก็รวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งเรื่องนี้มีช่วงเวลาในการส่งสำนวน แต่ตนยังไม่ทราบในรายละเอียด และเรื่องนี้ทาง DSI ก็สามารถสั่งฟ้องได้เลย โดยสำนวนต่างๆ จะไม่ผ่านมาที่กระทรวงยุติธรรมก่อน