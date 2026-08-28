เมื่อเรื่องเกษตรไม่ได้มีแค่เรื่องในแปลง พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรไทย ชวนสัมผัสวิถี “ภูมิปัญญาท้องทุ่ง”

ใครคิดว่า “เรื่องเกษตร” ต้องมีแค่ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ หรือเดินดูแปลงเกษตร อาจต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะต้นเดือนกันยายนนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี เตรียมยกเสน่ห์ของวิถีชนบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาไว้ในงาน ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง” วันที่ 5–6 กันยายน 2569 เวลา 08.00–17.00 น. งานนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็น “ตลาดของคนรักวิถีเกษตร” ก็คงไม่ผิดนัก เพราะ
นอกจากจะได้เดินช้อปผลผลิตและของดีจากเกษตรกรแล้ว ยังได้พูดคุยกับตัวจริงเสียงจริง แลกเปลี่ยนเคล็ดลับ และเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลายเรื่องหาอ่านจากตำราไม่ได้
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
เผยถึงแนวคิดของงานครั้งนี้ว่า “งานนี้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำผลผลิตองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการลงมือทำจริงมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้สัมผัส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรมาร่วมพบปะ พูดคุย และนำแนวคิดเหล่านี้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พูดง่าย ๆ คือ งานนี้ไม่ได้ชวนมา “ดูเกษตร” อย่างเดียวแต่ชวนมา คุยกับคนทำจริง เรียนกับคนทำจริง และชิมของจากคนปลูกจริง จาก “ของกินในครัว” สู่ห้องเรียนภูมิปัญญา เพื่อนำแนวคิดและวิธีการทำเกษตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หนึ่งในมุมที่น่าสนใจคือ นิทรรศการ “ศาสตร์แห่งรส จากภูมิปัญญา” ที่หยิบเรื่องใกล้ตัว “การถนอมอาหาร” มาเล่าใหม่ อาทิ ปลาแห้ง กล้วยตาก ผักดอง ปลาร้า แหนม กล้วยเชื่อม หรือผลไม้กวน ที่เราเห็นจนชินตา จริงๆแล้วซ่อนองค์ความรู้เอาไว้ไม่น้อย ตั้งแต่การใช้ยีสต์ รา และแบคทีเรีย ไปจนถึงบทบาทของเกลือ น้ำส้มสายชู และน้ำตาล สิ่งเหล่านี้คือ “เทคโนโลยีอาหารฉบับภูมิปัญญาชาวบ้าน”
ที่คนรุ่นก่อนคิดค้นเพื่อยืดอายุอาหาร ลดการสูญเสียผลผลิต และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
เรื่องของ “เกลือ” ที่ไม่ได้มีดีแค่ความเค็ม อีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าแวะคือนิทรรศการ “เส้นทางเกลือ” ที่จะพาไปค้นพบว่าเกลือเม็ดเล็ก ๆ บนโต๊ะอาหาร เชื่อมโยงตั้งแต่วิถีชีวิต สุขภาพ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และพระราชดำรัสเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับปัญหาการขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
ชวนเปิดประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่าน 4 เรื่องราว ได้แก่ เกลือคือชีวิต ไอโอดีน พลังเล็กเปลี่ยนโลก เส้นทางเกลือเส้นทางชีวิต และ เจ้าฟ้านักพัฒนา จากเกลือหนึ่งหยิบมือ จึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตของคนไทย
อยากเรียนอะไร...เลือกเลย ฟรีกว่า 8 วิชา สายลงมือทำก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเดินดูอย่างเดียว เพราะรอบนี้มีทั้ง อบรมวิชาของแผ่นดินและ Workshop มากกว่า 8 วิชา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตร IoT Smart Farm Hybrid โดย อ.นิรันดร์ สมพงษ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา หลักสูตร“ร้อง เล่น เต้น ปลูก” โดย อ.พรรณพรหมพร เอี่ยมประชา จากสวนพรรณปันสุข จ.ปทุมธานี ที่จะทำให้เรื่องปลูกผักสนุกขึ้น ไปจนถึงสายจริงจังอย่าง หลักสูตร “พลิกโฉมการเพาะเห็ดในถุง ด้วยนวัตกรรมใหม่” โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ด สายกินพบกับหลักสูตร “นักเก็ตธัญพืช” โดย อ.น้ำฝนวงศ์คำชัย จากสวนสองรักษ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.เลย และสายสุขภาพพบกับหลักสูตร“สุขภาพดี วิถีล้านนา” โดย อ.สิริลักษณ์ ทองศิริ เจ้าของบ้านจันทร์แจ่มโฮมสปา จ.เชียงใหม่ เป็นต้น
งานนี้ครบตั้งแต่ “ปลูก–ปรุง–สุขภาพ” ไปจนถึง “Smart Farm” ครบจบในงานเดียวเรียนกันแล้วก็ต้องมีเวลาช้อป เพราะพื้นที่ตลาดแห่งนี้ได้นำ สินค้าเกษตร อาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้อาจไม่ใช่แค่การเดินซื้อของ แต่คือการได้รู้ว่า “ของชิ้นนี้มาจากไหน ใครเป็นคนทำ และกว่าจะกลายเป็นสินค้าที่อยู่ตรงหน้า ต้องผ่านอะไรมาบ้าง บางร้านอาจได้สูตรกลับบ้าน บางร้านอาจได้ไอเดียสร้างอาชีพ หรือบางคนอาจได้แรงบันดาลใจให้กลับไปลองปลูก ลองทำ และเริ่มพึ่งพาตัวเองจากเรื่องเล็ก ๆนอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร และรับชม ภาพยนตร์ 3 มิติ ฟรี ตลอดการจัดงานอีกด้วย
สุดสัปดาห์นี้ อยากชวนทุกคนมาลองเปลี่ยนบรรยากาศ มาสัมผัสกลิ่นอายวิถีท้องทุ่งชิมของอร่อยจากเกษตรกร เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวที่อาจไม่เคยรู้ และหอบภูมิปัญญากลับบ้านกันสักวัน ในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง” 5–6 กันยายน 2569 08.00–17.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-529-2212-13 และ 087-359-7171 หรือติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Facebook
และ YouTube ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ งานนี้เข้าฟรี ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งช้อป ได้ทั้งความรู้ — และอาจทำให้พบว่า “ภูมิปัญญาท้องทุ่ง” สนุกและได้อะไรมากกว่าที่คิด