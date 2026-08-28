“มาร์ค” ชำแหละองค์กรอิสระ ถูก “นักการเมือง-สว.” แทรกแซงครบวงจร ถามเข้าข่ายใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองหรือไม่

“อภิสิทธิ์” ชำแหละวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระ ชี้ ถูก “นักการเมือง-สว.” แทรกแซงครบวงจร ตั้งคำถามเข้าข่ายใช้เสรีภาพ “ล้มล้างการปกครอง” หรือไม่
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ สภาผู้แทนราษฎร บรรยายหัวข้อ “ถอดบทเรียน 30 ปี องค์กรอิสระ” ในงานสัมมนา “วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระ ที่มาและทางออก” โดยระบุว่า วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับองค์กรอิสระมีสาเหตุสำคัญจากการถูกแทรกแซง และปัญหากำลังเดินมาถึงจุดที่เป็น “วงจรครบวงจร”
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ปัญหาสำคัญอยู่ที่การมีกลุ่มบุคคลวางแผนเข้าควบคุมกลไกวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาเป็นผู้ส่งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และหากบุคคลเหล่านั้นยังมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองฝ่ายบริหาร ยิ่งทำให้ “ที่มา” ของวุฒิสภาและองค์กรอิสระกลายเป็นหัวใจสำคัญของปัญหา
นอกจากปัญหาเรื่องที่มาและการแทรกแซงแล้ว ยังเกิดปัญหาใหม่ คือ การ “ขยายอาณาจักร” และปิดกั้นการตรวจสอบจากภายนอก จนทำให้องค์กรอิสระถูกตรวจสอบได้ยากและมีลักษณะเป็น “กล่องดำ” รวมถึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับองค์กรที่มีคำวินิจฉัยซึ่งอาจขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่า ประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีองค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมือง ตราบใดที่นักการเมืองและพรรคการเมืองยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าจะมีกลไกตรวจสอบกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทางออก หากการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เห็นว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ที่มาขององค์กรอิสระ และที่มาของวุฒิสภา เนื่องจากวุฒิสภามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่องค์กรอิสระ
ขณะเดียวกัน ต้องแก้ไขกลไกที่บิดเบี้ยว เช่น การกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีดุลยพินิจต่อการยื่นเรื่องตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังทำได้ยาก ก็ควรเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดให้องค์กรอิสระทำงานอย่างโปร่งใสและถูกตรวจสอบได้มากขึ้น
นายอภิสิทธิ์ ยังตั้งข้อสังเกตถึงสถานการณ์ที่พรรคการเมืองสามารถเข้าครอบงำวุฒิสภา ก่อนส่งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และองค์กรเหล่านั้นกลับทำหน้าที่ในลักษณะที่ช่วยไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือ สว. ต้องรับผิด ขณะที่กลไกตรวจสอบองค์กรอิสระเองก็ถูกขัดขวาง
“หากพรรคการเมืองยึดครอง สว. และส่งคนเป็นองค์กรอิสระ ที่ช่วยเหลือไม่ให้ฝ่ายบริหาร สว. ผิด ไม่มีใครตรวจสอบองค์กรอิสระได้ เพราะประธานสภายืนขวางอยู่ ผมรู้สึกว่าคนเหล่านี้ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองหรือไม่ เพราะหลักของประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่คือความรับผิดชอบต่อประชาชน” นายอภิสิทธิ์ กล่าว