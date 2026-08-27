สังคมสุดทน “ระบอบสีน้ำเงิน” รอวันปะทุบนท้องถนน!?

ย้อนไปเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 69 ฝ่ายค้านร่วมกับ สว. รวมกว่า 140 คน ยื่นคำร้องต่อ “โสภณ ซารัมย์” ประธานรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ขอให้ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อแต่งตั้ง “คณะผู้ไต่สวนอิสระ” ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.ช.
กรณี ยกคำร้องคดี “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” อดีต รมว.คมนาคม ที่ถูกร้องว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้พ้นตำแหน่งรัฐมนตรี จากกรณีซุกหุ้น
ถึงวันนี้ วันที่ 27 ส.ค.69 ผ่านมา 82 วันแล้ว ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีการส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา หรือไม่
และในวันเดียวกันนี้ (27ส.ค.) “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” และ “พริษฐ์ วัชรสินธุ” ที่เป็น สส.ฝ่ายค้าน ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาทวงถามกลางสภาอีกครั้ง พร้อมกับเทียบเคียงกรณีก่อนหน้า ที่ประธานฯ ใช้เวลาเพียง 41 วัน ก็ส่งเรื่องไปได้แล้ว
“โสภณ” ชี้แจงว่า ตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรองคำร้องก่อน เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของตน ว่าคำร้องมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอที่จะส่งศาลฎีกา หรือไม่ เพราะเป็นเรื่องใหญ่และต้องมีความรอบคอบทางกฎหมาย อีกทั้งอดีตประธานรัฐสภา ก็เคยตั้งคณะกรรมการลักษณะนี้มาก่อนเช่นกัน
“โสภณ” บอกว่าการตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ ไม่ต้องการใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายในรัฐสภา เพราะอาจถูกมองว่า อยู่ใต้อาณัติของประธาน จึงไปทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม โดยเป็นบุคคลระดับอดีตตุลาการ รวมถึงอดีตตำรวจ และ มีภูมิหลังที่สังคมเชื่อถือได้
อีกสาเหตุที่ช้า เพราะว่าการทาบทามคนนอกต้องใช้เวลานาน ไม่มีใครอยาก “เปลืองตัว” กับเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนทางการเมือง ต้องเจรจาขอให้บุคคลเหล่านี้ยอมมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ
อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้ “โสภณ” ก็ยังไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการ โดยให้เหตุผลว่าได้ตกลงกับผู้ที่มาทำหน้าที่ว่าจะให้ทำงานอย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกกดดัน และจะเปิดเผยชื่อ พร้อมผลการพิจารณาหลังทำงานเสร็จ
ยืนยันว่าไม่ใช่ตั้ง “กรรมการทิพย์”!!
ส่วนจะเสร็จเมื่อไร? คือประเด็นที่น่าจับตาที่สุด เพราะ “โสภณ” ไม่ได้กำหนดกรอบเวลา
เมื่อ “อภิสิทธิ์” ถามตรงๆ ว่าจะทราบผลเมื่อใด “โสภณ” ตอบเพียงว่า หลังจากตั้งกรรมการแล้ว ตัวเขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงาน เพียงขอให้มีหลักฐานว่า ประชุมกี่ครั้ง พิจารณาเรื่องอะไร และเมื่อได้ข้อสรุปจึงนำมาให้เขาใช้ดุลพินิจและเปิดเผยต่อสังคม ...อย่างไรก็ตาม จะไปเร่งรัดให้
ต้องติดตามกันว่า ความอัดอั้นของสังคมต่อการใช้อำนาจของ “ระบอบสีน้ำเงิน” จนระเบิดออกมาบนท้องถนน...กับการส่งเรื่อง ป.ป.ช. ไปศาลฎีกา อันไหนจะเกิดก่อนกัน?!