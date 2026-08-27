Sigenergy เปิดตัว “SigenStor NEO” โซลูชันพลังงานอัจฉริยะ All-in-One ในไทย เปิดราคาเริ่มต้น 38,900 บาท ตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ คืนทุนประมาณ 5 ปี

Sigenergy เดินหน้าขยายตลาดโซลูชันพลังงานอัจฉริยะในประเทศไทย จัดงาน “Unfold the New Era of Energy Intelligence: SigenStor NEO” ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ เปิดตัว SigenStor NEO ระบบพลังงานอัจฉริยะแบบ All-in-One รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมประกาศราคาจำหน่ายและนำเสนอศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงาน ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน
นายอเลน จาง กรรมการผู้จัดการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Sigenergy กล่าวเปิดงาน พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ Sigenergy ในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดพลังงาน และเน้นย้ำถึงการนำเทคโนโลยี AI อัจฉริยะมาช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค โดยกล่าวว่า “ในวันนี้ ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัว SigenStor NEO เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอโซลูชันพลังงานแห่งอนาคตให้กับทุกท่าน”
นายธนกฤต โชติเพชร กรรมการผู้จัดการแห่งประเทศไทย บริษัท Sigenergy กล่าวว่า การเปิดตัว SigenStor NEO สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Sigenergy ในการนำเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะที่ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก และมีความคุ้มค่าในระยะยาว เข้ามาเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้บริโภคและครัวเรือนไทยที่ต้องการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
SigenStor NEO ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “A More Integrated All-in-One Solution” โดยรวมองค์ประกอบสำคัญของระบบพลังงาน ทั้งการควบคุม การผลิต การกักเก็บพลังงาน และระบบไฟฟ้าสำรองไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดความซับซ้อนของระบบและการติดตั้ง พร้อมออกแบบในรูปแบบ Compact และ Modular รองรับการขยายแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้พลังงานของแต่ละบ้าน
ระบบมาพร้อม Smart Port, Backup Port และ Grid Port รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ Plug-and-Play และ Battery Optimizer ในตัว โดยผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อและบริหารจัดการระบบผ่านแอปพลิเคชัน mySigen ซึ่งนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ วางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สำหรับการเปิดตัวในประเทศไทย Sigenergy ประกาศราคาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ได้แก่
*SigenStor NEO 6.0 SP – Energy Controller (อินเวอร์เตอร์) แบบ 1 เฟส ขนาด 6 กิโลวัตต์ ราคา 38,900 บาท
*SigenStor NEO BAT 8.0 – แบตเตอรี่แบบ All-in-One ความจุ 7.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง ราคา 66,700 บาท
การออกแบบระบบในรูปแบบ All-in-One ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์และความซับซ้อนของระบบ รวมถึงช่วยให้การติดตั้งและการดูแลรักษาเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น ขณะที่โครงสร้างแบบ Modular ช่วยให้สามารถปรับขนาดระบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้พลังงานของแต่ละครัวเรือน
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ Sigenergy นำเสนอภายในงาน คือศักยภาพด้านความคุ้มค่าของการลงทุน โดยจากตัวอย่างการคำนวณที่นำเสนอภายใต้สมมติฐานดังกล่าว ระบบมีระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณไม่เกิน 5 ปี ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว
นายพชรพล แสงวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายโซลูชันแห่งประเทศไทย บริษัท Sigenergy กล่าวว่า SigenStor NEO รวมองค์ประกอบสำคัญของระบบพลังงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้ง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กักเก็บ และบริหารจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้งานในระยะยาว
ทั้งนี้ ระยะเวลาคืนทุนจริงอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของระบบ ปริมาณแสงอาทิตย์ รูปแบบการใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า และเงื่อนไขการติดตั้ง ผู้สนใจจึงควรประเมินความเหมาะสมของระบบจากข้อมูลการใช้งานจริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน
การเปิดตัว SigenStor NEO ในประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวของ Sigenergy ในการนำเสนอโซลูชันพลังงานอัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัย พร้อมมุ่งเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และเหมาะสมกับการใช้พลังงานในยุคใหม่