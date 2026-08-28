"นภินทร" รมต.สำนักนายกฯ คนที่ถูกหาว่า เรียกผู้สมัคร สว.ไปเซ็นใบลาออกล่วงหน้า?!

ในการประชุมสภา เมื่อวันที่ 27ส.ค.69 “พริษฐ์ วัชรสินธุ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้พูดถึงการตั้งกระทู้ถามสด “นภินทร ศรีสรรพางค์” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยบอกว่าได้รับข้อมูลมาว่า ในช่วงปี 2567 ที่มีการเลือก สว. ขณะนั้น “นภินทร” เป็น รมช.พาณิชย์ ได้เรียกผู้สมัคร สว.เข้าไปคุยก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศ และมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้า จึงอยากถามถึงความชัดเจนในเรื่องนี้ อีกทั้ง “นภินทร” ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือก สว.
“พริษฐ์” ไม่ได้บอกว่า “นภินทร” ผิด แต่ต้องการให้มาพิสูจน์ตัวเอง เพื่อเอาข้อมูลที่ตนได้รับมา มาชนกับคำชี้แจงของ “นภินทร”
แม้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ “นภินทร” ก็ไม่ได้มาตอบกระทู้ อ้างติดภารกิจที่ จ.ราชบุรี
จริงหรือไม่จริง ไม่รู้ แต่การไม่มาย่อมทำให้เสียพื้นที่ เสียภาพลักษณ์ทางการเมือง เพราะมีคำถามรออยู่แล้ว แต่คนตอบไม่ยอมมาตอบ
“นภินทร ศรีสรรพางค์” เป็นคน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จบ นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง
เป็นเจ้าของ “ตลาดศรีเมือง” ที่ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน มีบทบาทสำคัญในการวางระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สำคัญของภาคตะวันตก
มีเส้นทางการเมืองยาวพอสมควร เริ่มจากสมาชิกสภาเทศบาล มาเป็นสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดราชบุรี (ปี 2543-2549)
จากนั้นเข้าพรรคเพื่อไทย ลงเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ เมื่อปี 2554 ลำดับที่ 83 แม้ในช่วงแรกจะไม่ได้เป็น สส. ทันที แต่ต่อมาได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง
ปี 2562 เริ่มเข้ามาช่วยงาน พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จากพรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการ ) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย และต่อมากลายเป็น "คีย์แมน" คนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ จ.ราชบุรี และภาคกลางตอนล่าง
หลังการเลือกตั้งปี 2566 พรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย เขาได้รับแต่งตั้งเป็น รมช.พาณิชย์ ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ต่อเนื่องมาถึง รัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร
ในรัฐบาล “อนุทิน1” เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และยังคงนั่งเก้าอี้ตัวเดิม ในรัฐบาล “อนุทิน 2”
เรียกได้ว่า “นภินทร” เป็นคนสำคัญในโครงสร้างของพรรคภูมิใจไทย ที่มีความผูกพันทั้งสนามเลือกตั้งสส. และ สนาม สว.มาก่อน
และวันนี้ “นภินทร” กลายเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของ “คดีฮั้ว สว.”
ไม่แน่ว่า ก่อนที่ “พริษฐ์ วัชรสินธุ” จะตั้งกระทู้เรื่องที่ “นภินทร” เรียกผู้สมัคร สว.เข้าไปคุย และมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้านั้น เขาอาจมีเอกสาร หลักฐานบางอย่าง อยู่ในมือแล้วก็ได้ อาทิ หลักฐานการเรียกผู้สมัคร สว.เข้าพบ รายชื่อคนที่ถูกเรียก ใบลาออกที่ถูกกล่าวถึง รวมทั้งความเชื่อมโยงกับ 229 ราย ที่ถูกเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา
และหลักฐานเหล่านี้ อาจถูกนำออกมาชน กับคำชี้แจงของ “นภินทร” ได้ทุกเมื่อ
ในเกมนี้ “นภินทร” จึงเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจ เพราะมีทั้งประสบการณ์การเมืองราชบุรี ...เคยเป็น สว. ...เป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทย...เป็นรัฐมนตรี และ เป็นผู้ถูกตั้งข้อสงสัยในคดีฮั้ว สว. !!