"อรรษิษฐ์" ไหว้ย่อ "อนุทิน" อย่างสวย! ส่งขึ้นรถ หลังรอดโยกย้ายบิ๊กมท.ล็อตใหญ่ ไร้ชื่อตัวเอง

เก้าอี้ยังเหนียว! "อรรษิษฐ์" ไหว้ย่ออย่างสวย ส่ง "อนุทิน" ขึ้นรถ หลัง ครม. รีเช็ตโยกย้าย บิ๊กมท.ล็อตใหญ่ ไร้ชื่อตัวเอง
ที่ทำเนียบฯ วันที่ (27 สิงหาคม) เวลา 16.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ก้มไหว้ย่อให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้จับแขนลุกขึ้น ก่อนจะเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไป
ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่า ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง ครม. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 20 ตำแหน่ง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า นายอรรษิษฐ์ อาจถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่น หลังมีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่พยายามผลักดันบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ นายอรรษิษฐ์ ยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตามเดิม