จ่อร้อง "ยศชนัน" แก้ในสอศ. ปูด "M50" ดีลคนในวางงาน-เครือข่ายเอกชนกวาดงบโครงการไม่เกิน 5 แสนอื้อ

จ่อร้อง รมว.อว. สอบ-แก้ปัญหาใน สอศ.ด่วน ปูดพฤติการณ์ ‘M50’ ดีล ‘คนใน’ วางงาน-เครือข่ายเอกชน เข้าไปกวาดงบ คว้าโครงการไม่เกิน 5 แสนอื้อ
วันนี้ (27ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงบประมาณ รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยมีการพาดพิงบุคคลนามแฝงว่า “M50” และเครือข่ายผู้ประกอบการจำหน่ายครุภัณฑ์การศึกษาบางกลุ่ม มีการกล่าวอ้างว่า วางเงินมัดจำหลายล้านบาท มีการใช้ตำแหน่งระดับสูงเป็นกลไกเชื่อมโยงงบการลงทุน และงบเหลือจ่าย กับเอกชนบางราย กำหนดแพ็กเกจครุภัณฑ์ ให้สถานศึกษาเลือก โดยมีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น
สำหรับพฤติการณ์ของเรื่องนี้ มีรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า การใช้งบประมาณดำเนินงานของ สอศ. เดิมควรให้สถานศึกษาใช้ตามความจำเป็น แต่กลับมีการกันไว้ในสัดส่วนที่อ้างว่าประมาณ 30% ก่อนนำไปจัดสรรกลับในลักษณะโครงการ หรือการซื้อครุภัณฑ์ โดยบางงานมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อเลี่ยงกลไกการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ไปใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจงเอกชนแทนได้ โดยสามารถตกลงราคากับผู้ประกอบการได้โดยตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
แม้เรื่องนี้กฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ปกติ แต่หากพบว่ามีวิทยาลัยในสังกัด สอศ.หลายสิบหรือหลายร้อยแห่ง ดำเนินโครงการแบบนี้จำนวนมาก กระจุกตัวใกล้เพดาน 500,000 บาท และเอกชนหน้าเดิม ๆ ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อาจติดธง “Red Flag” นำไปสู่การตรวจสอบเชิงลึกจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ได้
นอกจากนี้ยังมีประเด็นร้องเรียนว่า เอกชนหรือเครือข่ายผู้จำหน่ายครุภัณฑ์บางแห่ง เตรียมรายการลักษณะแพ็กเกจสำหรับวิชาต่าง ๆ ผลักดันผ่านกลไกงบประมาณจัดสรร โดยมีการอ้างว่า สถานศึกษาที่ไม่เลือกครุภัณฑ์ตามแพ็กเกจดังกล่าว จะไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรในส่วนนี้ โดยราคาแพ็กเกจบางรายการ ถูกตั้งสูงกว่าที่ควรจะเป็นราว 30% เพื่อนำส่วนต่างไปตอบแทนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อพิสูจน์เรื่องส่วนต่าง 30% ดังกล่าว คือให้ผู้บริหารในสถานศึกษา เปิดข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ราคากลาง ราคาที่ชนะประมูล รุ่นสินค้า คุณสมบัติ รวมถึง TOR และรายชื่อผู้ขายย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี แล้วเปรียบเทียบราคาสินค้าชนิดเดียวกันระหว่างสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบได้
รายงานแจ้งอีกว่า ข้อครหาข้างต้นถือเป็นบทวัดใจ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ กำกับดูแลด้านการศึกษา และ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มีบทบาทในการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งกำกับดูแลบริหารงานภายใน สอศ. เพื่อเข้าไปตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในเรื่องที่มีการร้องเรียนข้างต้นโดยด่วน โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายภายใน สอศ.