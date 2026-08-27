“นิรัตน์” ลั่น 31 ส.ค.จบแน่เพิกถอน 5,925 ชื่อทุจริตสอบท้องถิ่น ย้ำคดีอาญาเป็นหน้าที่ ป.ป.ช.-ตร.

"รองเซมเบ้" ลั่น 31 ส.ค.นี้จบแน่เพิกถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่น ยัน ไม่มีปัญหา ย้ำ คดีอาญาเป็นหน้าที่ ป.ป.ช.-ตร.
วันนี้ (27ส.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อบุคคล 5,925 คน ที่ทุจริตการสอบท้องถิ่น ว่า การเพิกถอนผู้ที่มีคะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกในจำนวน 5,925 รายชื่อ ขณะนี้วันที่ 27 ส.ค. โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) แต่ละจังหวัด ซึ่งประชุมครบเกือบ 76 จังหวัดแล้ว และเข้าสู่กระบวนการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล ออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุ ซึ่งเท่าที่มีการติดตามทุกจังหวัดยังไม่พบว่ามีปัญหา อย่างเมื่อวันก่อน นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ที่ได้เจอกัน ได้โทรบอกว่าเรียบร้อย เมื่อมีเอกสารครบ มีหลักฐานคะแนน ทุกคนก็เข้าใจ และ ก.กลาง ของจังหวัดนั้นเห็นชอบตามนั้น
เมื่อถามว่า ผู้ที่ถูกเพิกถอนยังไม่มีใครดำเนินการฟ้องกลับใช่หรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า ยังไม่มี วันนี้เราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกัน และต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งต้องทำให้เสร็จหมดทุกเรื่อง เดี๋ยวนั้น คนนี้ มันเป็นไปไม่ได้ จำเป็นต้องแยกเรื่อง วันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทำคือเรื่องการบริหารบัญชี โดยบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออก ส่วนบัญชีที่คะแนนเขาควรจะถึงด้วยตนเอง ต้องมาดูให้เขา ส่วนเรื่องคดีอาญาการสอบสวนวันนี้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตำรวจมาช่วยเรา ซึ่งการที่ สถ. ทำไมไม่ทำ ต้องบอกว่าโดยกฎหมายเมื่อ ป.ป.ช.เข้ามาควบคุมดูแลแล้ว ต้องเคารพและฟัง ป.ป.ช. ซึ่งหากเรามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็ส่งเข้าไป อันนี้คือการแยกส่วนกันทำ ไม่มีส่วนใดที่ถูกละเลย หรือไม่ทำ
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวเรื่องการเล็งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีในส่วนของลำดับต้นๆ สามารถเลือกพื้นที่ได้ นายนิรัตน์ กล่าวว่า การประชุม ก.กลาง ครั้งก่อน เราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง ส่วนพื้นที่ที่ว่างอยู่อาจถูกใจหรือไม่ถูกใจ ทางนิติกร ก.กลาง ก็จะบรรจุไปตามที่ว่าง แต่ถ้าจะมีข้อเสนอใหม่จะมีการประชุม ก.กลางต่อไป แต่วันนี้ยืนยันว่า ทุกคนได้บรรจุก่อน ขณะนี้การดำเนินการเพิกถอนถือได้ว่าเกือบทุกจังหวัดแล้ว ยืนยันว่า 31 ส.ค. จบแน่นอน และต้องจบ