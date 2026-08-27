กมธ.สั่งแก้กฎขอใบอนุญาตล้อมคอกโรงเบียร์ไฟไหม้ ต้องทำประกันให้คนภายนอกด บริษัทจ่ายไม่เกิน 20 ล.ไม่พอ

กมธ.กระจายอำนาจฯ สั่งยกเครื่องแก้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคาร ล้อมคอกไฟไหม้ โรงเบียร์ลาดพร้าว บี้แก้กฎขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ต้องจัดทำประกันภัยให้บุคคลภายนอกด้วย ชี้ตัวเลขเยียวยา บริษัทประกันภัยจ่ายไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เพียงพอความเสียหาย
เมื่อวันที่ (27 ส.ค.69) ที่รัฐสภา นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการประชุมคณะ กมธ.เกี่ยวกับการติดตามการสอบข้อเท็จจริงและการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคณะ กมธ.ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและการเยียวยาต่าง ๆ ขณะนี้เราได้ทราบผู้กระทำผิดว่าเป็นใคร เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร และเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิต โดยในวันนี้คณะ กมธ.ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว และได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
นายคงกฤษ กล่าวว่า ผู้แทนจากสำนักงานเขตจตุจักร ชี้แจงว่า สำนักงานเขตจตุจักรได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว และอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน สำหรับกรณีอาคารสถานประกอบการนั้น สำนักงานเขตจตุจักรได้มีคำสั่งระงับการใช้และให้รื้อถอนภายใน 30 วัน หากเกินกำหนด สำนักงานเขตจะได้ดำเนินการรื้อถอนต่อไป สำหรับการเยียวยาความเสียหายนั้น ผู้ได้รับผลกระทบแบ่งออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ 1. ผู้เสียชีวิต 2. ผู้ได้รับบาดเจ็บ 3. การให้เงินปลอบขวัญ 4. การให้เงินทุนประกอบอาชีพ กรณีนักดนตรีที่เครื่องดนตรีได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ยอดผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1. ผู้เสียชีวิต 41 คน 2. ผู้บาดเจ็บ 53 คน 3. ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ 3 คน โดยดำเนินการช่วยเหลือแล้ว 56 คน รวมค่าเสียหาย 419,476.50 บาท
นายคงกฤษ กล่าวว่า ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบสถานบันเทิงในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเปิดและปิด การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขออนุญาตแสดงดนตรี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักงานเขตทุกเขตดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
นายคงกฤษ กล่าวว่า ผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ชี้แจงว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเช่นเดียวกัน และอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยได้มีการขอหลักฐานเพิ่มเติมจาก สน.พหลโยธิน สำหรับบริษัทประกันภัยนั้น ได้มีการประเมินความเสีบหายเรียบร้อยแล้ว โดยประเมินไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งทาง สน.พหลโยธิน เห็นว่า หากเฉลี่ยให้กับผู้ได้รับความเสียหายแล้วอาจไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่ได้รับ
ดังนั้น จึงแจ้งเรื่องนี้ให้กับพนักงานอัยการทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนการฟ้องคดีนั้น ในเดือนต.ค.นี้จะได้มีการสืบพยานนัดแรก โดยคดีนี้มีผู้ต้องหาจำนวน 2 คน คนแรกได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวในห้องไอซียู ส่วนคนที่สอง เป็นมารดาของผู้ต้องหาคนแรกซึ่งเป็นผู้สูงอายุและป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ จึงไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา สำหรับผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 5 คน ที่ไม่ได้มีส่วนในการบริหารนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างปรึกษากับพนักงานอัยการเกี่ยวกับวิธีการดำเนินคดี
นายคงกฤษ กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะ กมธ. ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัย รวมทั้ง กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการ ควรกำหนดให้มีประกันภัยแก่บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตาม คณะ กมธ.จะติดตามเรื่องนี้และความคืบหน้าของการเยียวยาต่อไป เพราะยังมีผู้ที่ไม่พึงพอใจในเรื่องการเยียวยาอยู่ เรื่องนี้เป็นกรณีเดียวกันกับซานติก้าผับคือเป็นกรณีของการเยียวยาเช่นกัน วันนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือญาติพี่น้องของเขาที่ต้องไปเรียกร้องความยุติธรรมต่อศาลต่อไป