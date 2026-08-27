“ธีระชัย–เบญจพล” เปิดโต๊ะฟังเสียงชาวสวนยางทั่วประเทศ รับปากเร่งแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม

“ธีระชัย–เบญจพล” เปิดโต๊ะรับฟังเสียงชาวสวนยางทั่วประเทศ สะท้อนปัญหาหนี้สิน–กฎระเบียบล้าสมัย ย้ำ กยท.ต้องเดินคู่เกษตรกร รับข้อเสนอเข้าสู่ระดับนโยบาย ลั่นเรื่องไหนทำได้เร็วพร้อมเร่งแก้ทันทีให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
วันนี้( 27 ส.ค.) ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดขอนแก่น นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวัชระพล ขาวขำ) พร้อมด้วย นายเบญจพล นาคประเสริฐ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ ผู้บริหาร พนักงาน กยท. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายธีระชัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ต้องการเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อนำทุกประเด็นมาหารือบนโต๊ะและเร่งหาทางออกให้การทำงานเกิดผลอย่างรวดเร็ว โดยย้ำว่า กยท. และเกษตรกรต้องเดินไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยาง
“เรามาเพื่อรับฟังปัญหา ต้องการให้พูดคุยกันบนโต๊ะให้เรียบร้อย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนยาง การทำงานของ กยท.กับเกษตรกรทั้ง 2 ข้างต้องเดินควบคู่กัน เชื่อมั่นว่ามีแสงสว่างปลายอุโมงค์” นายธีระชัยกล่าว
ด้านนายเบญจพล กล่าวว่า ตั้งใจมารับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝากความห่วงใยมาถึงเกษตรกร และมีนโยบายนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยภาคการผลิต รวมถึงเพิ่มองค์ความรู้ให้เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพารา
นายเบญจพล ระบุว่า เวทีครั้งนี้มีความสำคัญ เพราะผู้แทนเครือข่ายฯ เป็นกลไกที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรและรับรู้สถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ จึงสามารถสะท้อนทั้งปัญหา ความคิดเห็น และความต้องการเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการดำเนินงานและการกำหนดนโยบายของ กยท. ให้ตอบโจทย์เกษตรกรได้ตรงจุดมากขึ้น
“กยท.มีนโยบายชัดเจน เราทำงานกันเป็นทีม เอาประโยชน์ของพี่น้องเป็นหลัก อยากให้เวทีนี้มีข้อสรุปและมีมติออกมา ทำเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการส่งมายังผม เพื่อเดินเรื่องให้เป็นรูปธรรม หากเรื่องใดทำได้เร็วก็จะเร่งรัดดำเนินการทันที ส่วนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะนำไปแก้ไข เชื่อว่าหากสามารถต่อยอดหลายเรื่องได้ พี่น้องเกษตรกรจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น” นายเบญจพลกล่าว
จากนั้น ที่ประชุมเปิดให้เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศสะท้อนปัญหาอย่างกว้างขวาง โดยมีประเด็นสำคัญทั้งระเบียบและข้อกฎหมายบางส่วนที่ถูกมองว่าล้าสมัย รวมถึงปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ก่อนรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นแนวทางและผลักดันการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป