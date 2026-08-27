"พลูแมน" แจงยกเลิกให้จัดเวทีผู้นำฝ่ายค้าน อ้างบริบทสาธารณะอาจทำให้งานถูกมองโยง “การเมือง” เพื่อความปลอดภัย

โรงแรม “พูลแมน” ร่อนแถลงการณ์ แจงยกเลิกสถานที่จัดเวทีผู้นำฝ่ายค้าน อ้างเหตุบริบทสาธารณะอาจทำให้งานถูกมองโยง “การเมือง” ย้ำตัดสินใจเพื่อความปลอดภัย พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย-ช่วยหาสถานที่ใหม่
วันที่ (27 สิงหาคม 2569) โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ มีหนังสือถึง นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีตัดสินใจยกเลิกการให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ว่า ก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลและการยืนยันว่า งานดังกล่าวเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา งานได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างมาก ประกอบกับมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้ลักษณะของงานถูกเข้าใจหรือถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง
ขณะเดียวกัน ในช่วงวันจัดงาน โรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูง และมีแขกกับลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการ
โรงแรมระบุว่า หลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจ ไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้คำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสำคัญ และไม่มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าว
ทั้งนี้ โรงแรมแสดงความพร้อมให้ความร่วมมือกับผู้จัดงานในช่วงเปลี่ยนสถานที่ โดยยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผลอันเกิดจากการตัดสินใจของโรงแรม รวมถึงช่วยติดต่อและประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่แห่งใหม่ที่เหมาะสม และยังได้ขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะสนับสนุนและประสานงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย