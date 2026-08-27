“พาณิชย์–อว.” เปิด IP x Venture Rise Thailand 2026 ดัน “ทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นหลักประกันเข้าถึงทุน ปั้นนวัตกรรมสู่รายได้

“พาณิชย์–อว.” เปิดเวที “IP x Venture Rise Thailand 2026” ดันงานวิจัย–นวัตกรรมสู่ตลาด ชู IP Financing ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเข้าถึงทุน ขนกว่า 250 บูท ตั้งเป้าจับคู่ธุรกิจ 100 คู่ สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล.
วันที่ 27 ส.ค. กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดงาน “IP x Venture Rise Thailand 2026: From Innovation to Income นวัตกรรม สร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานดังกล่าวมุ่งเชื่อมงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเข้าสู่ภาคธุรกิจและการลงทุน เพื่อผลักดันผลงานจากห้องวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานร่วมกับ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ภายใต้แนวคิด “From Innovation to Income : นวัตกรรม สร้างรายได้”
นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการสร้างมูลค่าด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ไปสู่สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ หรือ Intangible Assets มากขึ้น โดยข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ระบุว่า ปี 2568 การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง 3 เท่า สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่า องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม แบรนด์ และทรัพย์สินทางปัญญา กำลังกลายเป็น “สินทรัพย์เศรษฐกิจ” ที่มีบทบาทต่อการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระทรวงพาณิชย์จึงต้องการยกระดับบทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากเดิมที่เน้น “การรับจดทะเบียนและคุ้มครองสิทธิ” ไปสู่ “การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยเฉพาะนโยบาย IP Financing ที่เปิดทางให้ผู้ประกอบการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นสินทรัพย์หรือหลักประกัน เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนและระดมทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ
ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าของสิทธิ โดยตั้งเป้าในไตรมาส 4 ปีนี้ จะเริ่มทดสอบกลไกการประเมินมูลค่าและการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกัน เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและนักลงทุน
สำหรับงาน IP x Venture Rise Thailand 2026 มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมศักยภาพสูงของไทยมาจัดแสดงกว่า 250 บูท ครอบคลุม 5 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีสะอาด พร้อมตั้งเป้าจับคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 คู่ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
ภายในงานยังมี Partner Pavilion จากภาคธุรกิจ โซน IP Service ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ IP Partner ซึ่งรวมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมผู้ประกอบการเข้ากับแหล่งทุนและเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงเวทีให้ความรู้ด้านการประเมินมูลค่าและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทย WIPO และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO)
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล “IP Champion 2026” แก่เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างสรรค์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมสาขาเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจ
งาน “IP x Venture Rise Thailand 2026: From Innovation to Income นวัตกรรม สร้างรายได้” จัดระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–19.00 น. ณ Hall 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดพื้นที่ให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักวิจัย เจ้าของเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ และสถาบันการศึกษา เชื่อมงานวิจัยกับทุนและตลาด เพื่อผลักดันนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาไทยไปสู่การสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://ipxvrthailand.comและFacebook กรมทรัพย์สินทางปัญญา