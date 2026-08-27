เสธ.ทบ.ปัดตอบนั่งเลขาสมช. ลั่นพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่มอบหมาย จับตาถกพรุ่งนี้ก่อนชงครม.

“เสธนาธิการทหารบก” เลี่ยงตอบกระแสข่าวนั่งเก้าอี้ “เลขาฯ สมช.” ย้ำพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จับตา สมช.ประชุมพรุ่งนี้ ก่อนเสนอ ครม.รับทราบสัปดาห์หน้า
วันนี้ (27 ส.ค. 69) พลเอกชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เดินทางลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวถูกทาบทามให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. โดย พลเอกชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้มาสอบถามตนเอง อาจจะไม่เหมาะสมนัก วันนี้มาในฐานะเสนาธิการทหารบก แต่ยืนยันว่า ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมทำงาน จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไร
พร้อมกล่าวว่า “ไม่ว่าเรื่องอะไร หรืองานอะไร ที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ และเราได้ทำหน้าที่ ก็เป็นความภูมิใจทั้งนั้น”
เมื่อถามว่า หากได้รับภารกิจดูแล สมช. ดูเหมือนว่ามีงานรออยู่เยอะ พลเอกชัยพฤกษ์ กล่าวว่า “เราสู้อยู่แล้ว”
ส่วนการข่าวต้องปรับปรุงหรือไม่ พลเอกชัยพฤกษ์ ระบุว่า “อย่าเพิ่ง ยังไม่ได้เป็นเลย ใจเย็น ๆ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (28 ส.ค. 69) จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอชื่อ พล.อ.ชัยพฤกษ์ เป็นเลขาธิการ สมช. คนใหม่ แทนนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช. คนปัจจุบัน
ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายนายฉัตรชัย บางชวด ให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะนำรายชื่อเลขาธิการ สมช. คนใหม่ เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในสัปดาห์หน้า