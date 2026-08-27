"อนุทิน" ชี้ไร้อำนาจตั้งกก.สอบ ฮ.ยิงวัยรุ่นจะแนะ อ้างพื้นที่มีกฏอัยการศึก โยนอำนาจมทภ.4

'นายกรัฐมนตรี' ยัน ไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปม ฮ. ยิงวัยรุ่นจะแนะ อ้างในพื้นที่มีกฎอัยการศึก ให้อำนาจแม่ทัพภาคที่ 4 สูงสุด
วันนี้ (27ส.ค.) นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ สส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ ในพื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ว่ากรณีนี้ พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น รวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วย อย่างไรก็ตาม ทราบว่าแม่ทัพภาคที่ 4 จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จของเหตุการณ์ดังกล่าว ก็จะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ นั้น จำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่านายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อยู่แล้ว เนื่องการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่ และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหาร พร้อมเท้าความถึงกรณีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศกฎอัยการศึก ก่อนการปฏิวัติในปี พ.ศ.2557 รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้เช่นกัน