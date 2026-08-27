"อนุทิน" โวรวบ "นายกเฮง" เรียกรับเงินช่วยสอบท้องถิ่น 6.5 แสน สะท้อนภาพรบ.เอาจริงกับการโกง

"นายกฯ" ชี้ "บก.ปปป." รวบ "นายกเฮง" เรียกรับเงินช่วยสอบข้าราชการท้องถิ่น 6.5 แสนบาท สะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกง
วันนี้ (27ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. เข้าจับกุม นายประวิทย์ จารุรัชกุล หทุจร"นายกเฮง" อดีตผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทย จ.ศรีสะเกษ หลังเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น รวม 650,000 บาท โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำเป็นไปตามกฎหมาย ก่อนจะย้อนถามว่า แบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจัง กับเรื่องพวกนี้