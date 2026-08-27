นายกฯ โยนถาม "ชลน่าน" ขึ้นเวทีฝ่ายค้าน กำลังสอบสำนวนฮั้ว สว.หลุดยุค รมว.ยธ.คนเก่า เย้ยไม่ง่ายขนาดนั้นโหวตซักฟอกไม่ถึงครึ่ง

"อนุทิน" โยนถาม "ชลน่าน" ขึ้นเวทีฝ่ายค้าน พบมีชื่อ "ยิ่งชีพ" ร่วมวง เผยกำลังสอบสำนวนคดี ‘ฮั้ว สว.’ หลุด หลัง "รุทธพล" ชี้หลุดช่วง รมว.ยธ.คนก่อน ย้ำมารยาทพรรคร่วม ชี้อย่าไปนับแค่ตัวเลขในสภาฯ เมินตัวเลขไม่ถึงครึ่ง เย้ย ไม่ง่ายอย่างนั้น มีหลายเรื่องประกอบกัน
วันนี้ (27ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้าน มีชื่อขึ้นเวทีฝ่ายค้าน หัวข้อ ‘การเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่น’ วันที่ 29ส.ค.นี้ ซึ่งพบว่ามีชื่อ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ที่คาดว่าจะมีเรื่องคดีฮั้ว สว. ว่า ไม่ทราบเลย เรื่องฮั้ว สว. จะมาถามตนทำไม ตนไม่เกี่ยว ตนเป็นรัฐบาล ส่วนที่มีชื่อตนอยู่ในสำนวน กกต. เมื่อถึงเวลา ที่เขาต้องการให้ตนชี้แจงหรือไปแถลงอะไร ก็ทำตามกฏหมาย แต่ตอนนี้ยังไม่มี ซึ่งมีชื่อตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว และออกจากพรรคร่วมรัฐบาลไป 3 เดือน เพราะฉะนั้นก็แสดงว่า ตนไม่ได้ไปใช้อำนาจบาตรใหญ่อะไร ที่จะไปเอาชื่อตัวเองออกมา และยืนยันว่า ตนไม่เกี่ยวข้อง ใครถามมาก็พร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยในทุกเรื่อง
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เมื่อถามย้ำว่ามีชื่อ นพ.ชลน่าน ขึ้นเวทีด้วย ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ทราบ พรรคใครพรรคมัน การเป็นพรรคร่วม คือ เรามาบริหาราชการแผ่นดินร่วมกัน นพ.ชลน่าน ไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของตน และตนก็ไม่ค่อยได้เจอ นพ.ชลน่าน ซึ่งคงต้องไปถาม นพ.ชลน่าน เอง
เมื่อถามถึงกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกมาระบุว่า สำนวนคดีฮั้ว สว. หลุดช่วง รมว.ยุติธรรม คนก่อน ทำการตรวจสอบ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เขาให้สอบสวนอยู่ไม่ใช่หรอ ถามว่าหลุดหรือไม่ มันหลุดแน่ๆ ไม่เช่นนั้นจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้อย่างไร ซึ่งประชาชนก็เช่นเดียวกัน เอกสารทางราชการเอามาเผยแพร่ทางสาธารณะชนไม่ได้ จะมาอ้างเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ก็แล้วแต่ ใครมีญาติเป็นข้าราชการ แล้วไปขอออกมาได้ ก็เอามาเผยแพร่ มันไม่ใช่ กฎหมายมีอยู่ ทุกคนต้องทำตามกฏหมาย
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เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องฮั้ว สว. จะวัดใจพรรคเพื่อไทยในการโหวตให้พรรคภูมิใจไทยในระยะต่อไปหรือไม่ และจะเป็นการต่อรองในอนาคตหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล มีกฎกติกามารยาทอยู่แล้ว ในช่วงที่ตนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขา ก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท สถานะก็เหมือนกัน อย่าไปนับแค่ตัวเลข มันไม่ใช่ ซึ่งไม่ใช่ว่า ถ้าเห็นไม่ตรงกัน เราจะไม่โหวต พอไม่โหวตแล้ว ตัวเลขจะไม่ถึงครึ่ง มันไม่ง่ายอย่างนั้น มีหลายเรื่องประกอบกัน ไม่ต้องไปกังวล ได้ประสานพูดคุยหารือพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ก็ไม่มีปัญหา ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งเมื่อวาน (26ส.ค.) ก็ชัดเจน อยู่แล้วคะแนนที่โหวต พ.ร.ก.เงินกู้ฯ แสดงถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลมากๆ ก็จะมีความมั่นใจและน่าเชื่อถือ เงินทุนต่างประเทศก็ไหลมา ซึ่งต้องย้ำว่าต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ