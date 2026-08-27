"ไอติม" เผยพูลแมนเปลี่ยนใจไม่ให้จัดเวทีฝ่ายค้านพบ ปชช. เคารพสิทธิเอกชน มีแผนสำรองจัดที่สภาแทน

‘พริษฐ์’ เผย รร.พูลแมนฯ เปลี่ยนใจไม่ให้จัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชน ย้ำเคารพสิทธิ์เอกชน ยันไม่ใช่เกมการเมือง เผยมีแผนสำรองเปลี่ยนจัดที่สภาแทน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน หัวข้อ “การเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่น : ความจริงที่สังคมต้องการคำตอบ” ที่โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ ในวันที่ 29 สิงหาคมว่า ตนเพิ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รัฐสภา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าทางโรงแรมพูลแมน ซึ่งเราได้ประสานใช้พื้นที่จัดเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้าน ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ แต่กลับเปลี่ยนการตัดสินใจ แจ้งขอให้เราเลื่อนหรือไม่จัดงานดังกล่าวที่โรงแรมพูลแมนในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ซึ่งก็ไม่เป็นอะไร เนื่องจากความจริงตนได้มีการประสานจองห้องประชุมที่รัฐสภาฯ ไว้เป็นแผนสำรองตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ดังนั้น ยังจัดกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดิม แต่เปลี่ยนมาเป็นที่รัฐสภาแทน
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าคนอาจจะคิดว่าเป็นเกมการเมือง เนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าอาจจะจัดไม่ได้ นายพริษฐ์ กล่าวว่า การคิดที่จะจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านฯ ที่โรงแรมพูลแมนฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ตนคิดว่าทุกคนรู้ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นสถานที่ซุ่มทำโพยแห่งหนึ่ง แต่ตนได้รับคำยืนยันจากโรงแรมว่าจัดได้ ถึงได้ประชาสัมพันธ์งาน
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า เราทำทุกขั้นตอนตามปกติ มีการประสานรายละเอียดกันเยอะมาก โดยเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องย้ำว่าสถานที่ไม่ได้มีการกระทำอะไรที่เป็นความผิด ก่อนจะได้รับแจ้งวันนี้ว่า มีการขอว่าไม่ให้จัดงาน ตนต้องย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนการตัดสินใจของโรงแรมพูลแมน ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตัดสินใจได้ แต่เราก็มีแผนสำรองไว้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า โรงแรมแจ้งเหตุผลที่ขอไม่ให้จัดกิจกรรมหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ความจริงถามจากโรงแรมน่าจะเหมาะสมกว่า ตนก็พยายามจะเคารพสิทธิ์ของโรงแรมที่เป็นเอกชน ไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับโรงแรม แต่สิ่งที่ตนยืนยันได้คือ 1.เราไม่เคยประชาสัมพันธ์อะไรไป โดยไม่ได้รับการยืนยันโดยรายละเอียดครบถ้วนก่อน 2.เรามีแผนสำรองไว้แล้ว คือจัดที่สภา ซึ่งเมื่อย้ายมาจัดที่สภาแล้วสามารถรับรองผู้ร่วมงานได้มากขึ้น จึงจะเปิดลงทะเบียนเพิ่ม