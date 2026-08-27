"อนุทิน" ไม่สนกัมพูชาแจ้งข้อหารุกล้ำอธิปไตย ยันเหยียบช่องอานม้า ทำตามกฎหมาย-ถ้อยแถลงร่วม

นายกฯ เมินกัมพูชาเตรียมแจ้งข้อหารุกล้ำดินแดน บอกลงพื้นที่ช่องอานม้า ทำตามกฎหมายและ Joint Statement เซ็นโดยผู้นำทั้งสองประเทศ
วันที่ 27 ส.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ฝ่ายกัมพูชาออกมาระบุว่า จะแจ้งข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรีรุกล้ำดินแดนว่า “เหรอ จะให้ตอบว่าอย่างไร ผมทำตามกฎหมาย ผมมี Joint Statement ถืออยู่ ซึ่งเซ็นโดยผู้นำทั้งสองประเทศ”
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมรบบริเวณชายแดน แต่ฝ่ายกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนเองทำตาม Joint Statement ซึ่งระบุว่า ใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงจุดนั้น ถ้าเขาทำตาม Joint Statement ด้วย มันก็จะได้นำไปสู่การหารือ แต่ถ้าเขาไม่ทำ ก็ไม่รู้จะหารืออย่างไร