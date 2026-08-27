นายกฯ ตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือ ชมสาธิตแพทย์สนาม–กู้ภัย พร้อมรับมือวิกฤต-ภัยพิบัติ

นายกฯ ตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือ ชมการสาธิตแพทย์สนาม–กู้ภัย เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติ ช่วยประชาชนอย่างทันท่วงที
วันนี้ (27 สิงหาคม 2569) เวลา 12.10 น. ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 (หาดยาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองทัพเรือ (Incident Command Center: ICC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569 เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR) โดยมุ่งให้กองทัพเรือสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติ
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมส่วนปฏิบัติการสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1.) โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 2.) ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) และ 3.) ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบก กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ มีภารกิจสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาล
สำหรับการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2569 ถือเป็นการฝึกที่มีความสำคัญสูงสุดของกองทัพเรือ และสอดคล้องกับนโยบาย “ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ” ทำการฝึกให้เสมือนการรบจริง เมื่อรบจริงต้องชนะ โดยมุ่งทดสอบความพร้อมของกำลังพล การวางแผนและอำนวยการยุทธ์ การปฏิบัติการทางเรือและทางอากาศ ตลอดจนการใช้กำลังและยุทโธปกรณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการปฏิบัติการตามแบบและการปฏิบัติการนอกแบบ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์ ICC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการบูรณาการกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติ