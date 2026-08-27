เดือดกลางสภา! “โสภณ” ปะทะ “ปกรณ์วุฒิ” บังอาจสอนข้อบังคับฯ ประธาน ลั่น “อย่าใช้วิธีแบบนี้” สส.มีหน้าที่เคารพคำวินิจฉัย

“โสภณ” ปะทะ “ปกรณ์วุฒิ” บังอาจสอนข้อบังคับฯ ประธานสภา ลั่น “อย่าใช้วิธีแบบนี้” สมาชิกมีหน้าที่เคารพคำวินิจฉัย เตือนอย่าให้ถึงขั้นเรียกตำรวจมาลากออกไป
วันนี้(27 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกิดความตึงเครียดขึ้น หลังจบกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้แรก เรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยในอนาคต ซึ่งนายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ก่อนเข้าสู่กระทู้ถามสดกระทู้ที่ 2 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งนายอภิวิชญญ์ว่า ยังเหลือเวลาอีก 3 นาที และสอบถามว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยนายอภิวิชญญ์ระบุว่าไม่มี พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตอบคำถามอันเป็นประโยชน์
จากนั้น นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลุกขึ้นหารือ โดยอ้างข้อบังคับการประชุมข้อ 160 ซึ่งกำหนดให้กระทู้ถามสดใช้เวลากระทู้ละ 30 นาที แต่มีข้อยกเว้นว่า หากมีกระทู้ถามสดไม่ถึง 3 กระทู้ สามารถขยายเวลาได้
นายปกรณ์วุฒิระบุว่า ประธานน่าจะทราบอยู่แล้วว่ากระทู้ที่ 2 เลื่อนการตอบออกไป ขณะที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ซึ่งจะถามกระทู้ที่ 3 น่าจะใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที จึงเสนอให้ขยายเวลากระทู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ สส.และรัฐมนตรีได้ถาม-ตอบอย่างเต็มที่ และเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณากระทู้สดครั้งต่อไป
ระหว่างนั้น นายโสภณพยายามกล่าวแทรกเพื่อชี้แจง แต่นายปกรณ์วุฒิกล่าวสวนว่า ขอให้ตนพูดให้จบก่อน เนื่องจากกำลังอธิบายตามข้อบังคับ
นายโสภณจึงกล่าวขึ้นว่า “เหมือนท่านมาสอนผม” ขณะที่นายปกรณ์วุฒิตอบกลับว่า “จะเป็นการสอนก็ได้” ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดขึ้นทันที
นายโสภณกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า หากตนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ สมาชิกสามารถทักท้วงได้ว่าตนละเมิดข้อบังคับ แต่การใช้โอกาสในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ พร้อมระบุว่าไม่อนุญาตให้ประท้วง เนื่องจากเห็นว่าไม่มีสาระ และสั่งให้นายปกรณ์วุฒินั่งลง
อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์วุฒิยังยืนยันว่า การประท้วงเป็นสิทธิของสมาชิก และเห็นว่าประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ก่อนที่นายโสภณจะตอบโต้ว่า การวินิจฉัยเป็นอำนาจของประธานในฐานะผู้ควบคุมการประชุม และนายปกรณ์วุฒิได้ใช้สิทธิพูดไปแล้ว
นายโสภณกล่าวทิ้งท้ายอย่างเข้มข้นว่า“ผมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกจะเอาความรู้สึกมาใช้ในที่ประชุมนี้ไม่ได้ อย่าใช้วิธีแบบนี้ สมาชิกมีหน้าที่เคารพการวินิจฉัย ท่านฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุม ท่านประสงค์จะให้ตำรวจมาลากท่านไป แต่ผมก็ไม่อยากให้เกิดภาพพจน์แบบนี้แก่ท่าน และสภาฯ แห่งนี้ ดังนั้น ขอให้จบได้แล้ว”
จากนั้นประธานสภาฯ สั่งยุติการโต้เถียง และให้ที่ประชุมดำเนินเข้าสู่วาระต่อไป