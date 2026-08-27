“ไอติม” แฉกลางสภา “นภินทร” เอี่ยวฮั้ว สว. ตอนเป็น รมช.พาณิชย์ เรียกผู้สมัครไปดูตัว-ให้เซ็นใบลาออกล่วงหน้า

“พริษฐ์” ปูดข้อกล่าวหา “นภินทร” ร่วมโกง สว. เรียก ผู้สมัครไปดูตัว-ให้เซ็นใบลาออก ตอนเป็น รมช.พณ. จี้ให้ตอบต่อสาธารณะให้ชัด พร้อมขอ “ศุภจี” อย่าให้ใคร ในกระทรวงพาณิชย์ทำเอกสารเท็จเพื่อเพื่อปกปิดข้อกล่าวหา
วันที่ 27 ส.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภา เป็นประธานการประชุม วาระกระทู้ถามสดที่สอง โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งถามนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกระบวนการฮั้ว สว.
ทั้งนี้ นายโสภณ แจ้งว่านายนภินทรติดราชการไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดได้ และเปิดโอกาสให้นายพริษฐ์ ได้พูดในประเด็นที่จะฝากถามเล็กน้อย โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนได้รับข้อมูลว่าก่อนการเลือก สว. เมื่อ 26 มิ.ย.2567 พบว่าผู้สมัคร สว. นายสมมติ คือ นายเอ ถูกเชิญพบ นายนภินทร สมัยที่ยังเป็น รมช.พาณิชย์ ที่ห้องทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรก คือ วันที่ 24 มิ.ย.67 เป็นการขอดูตัว และได้พบกับ รมช.พาณิชย์ในห้องทำงานและกล่าวหาว่า ได้พูดว่าถ้าได้เป็น สว.แล้ว ขอสัก 2-3 อย่าง ส่วนครั้งที่สอง วันที่ 25 มิ.ย.67 ถูกเชิญไปห้องทำงานห้องเดิม โดยนำใบลาออกให้นายเอ ลงนามก่อนที่ยื่นให้เจ้าหน้าที่ลงนามลาออกล่วงหน้า เพื่อใช้ใบลาออกคุมทิศทางได้หากได้เป็น สว.
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ตนตั้งใจถาม คือ เหตุการณ์ที่ตนพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่ ทั้งนี้ตนเชื่อว่าหากรัฐมนตรีมาตอบจะไม่กล้าปฏิเสธ พร้อมกับยอมรับว่าเกิดขึ้นจริง แต่จะอ้างว่าไม่เกี่ยวกับการเลือก สว. แต่เป็นหารือปัญหาไก่งวงล้นตลาดที่ จ.ราชบุรี และพบว่ามีการแสดงหนังสือร้องเรียนจากสภาเกษตรกร ราชบุรี แต่สิ่งที่ขอถามคือ เอกสารที่ยื่นมีจริงหรือไม่ เพราะจากการตรวจสอบของระบบราชการกระทรวงพาณิชย์แล้วไม่พบการเลงเลขรับในระบบ ทั้งนี้ในห้องทำงานของรัฐมนตรีทั้ง 2 ครั้ง มีคนอยู่เกือบ 10 คน หากบอกว่าจะให้คนมายืนยัน จะเชื่อได้มากแค่ไหน เพราะกลุ่มคนดังกล่าวมี 3 คนที่กล่าวหาว่าอยู่ในขบวนการโกงสว. อีกส่วนเป็นข้าราชการประจำ และ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรี
“ผมขอเรียกร้องให้ตอบให้ชัด เมื่อให้โอกาสที่สภาฯ แล้วไม่มา ขอให้ตอบในที่สาธารณะต่อหน้าประชาชน และขอความร่วมมือ จาก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ช่วงปกป้องไม่ให้มีใครสร้างเอกสารเท็จเพื่อปกปิดข้อกล่าวหาย้อนหลัง และฝากไปถึง กกต. ผมขอเป็นกำลังใจ ให้กกต.ทำหน้าที่ตรงไปรงมา อย่ายกคำร้องให้ใครแม้หลักฐานชัด ไม่ปกป้องใครในระบอบสีน้ำเงิน หรือตอบแทนใครที่มีส่วนเลือกเข้ามา” นายพริษฐ์ กล่าว