‘บิ๊กเกรียง’ ย้ำยอมรับทุกมติ กกต.คดีฮั้ว สว.ขอทุกฝ่ายอยู่ในกรอบกฎหมาย

รองประธานวุฒิฯ ย้ำจุดยืนชัดเจน พร้อมน้อมรับคำตัดสินของ กกต.ในคดีฮั้ว สว. ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ชี้เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบแต่อย่าก้าวล่วงสิทธิ ขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
วันที่ 27 ส.ค. พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ถึงคดีฮั้ว สว.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำลังจะมีการลงมติในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ว่า เป็นไปตามที่ตนนำเรียนอยู่เสมอ ทุกคนยอมรับในกติกา ทุกคนยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น คำตัดสินตามที่ กกต.จะดำเนินการลงมาไม่ว่าจะวันใดก็แล้วแต่ เมื่อมีการพิจารณาแล้วเสร็จ ไต่สวนแล้วเสร็จ และตัดสินแล้วเสร็จ เรายอมรับ
เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องคดีดังกล่าว พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า ไม่เป็นอะไร ว่าเขาไป เป็นหน้าที่และบทบาทของเขา แต่อย่าก้าวล้ำและก้าวช่วงในสิทธิกันแค่นั้นเอง ขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย