ศาล รธน.เดินเผชิญสืบบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ลงตรวจสถานที่เก็บบัตรเขตหลักสี่ “แสวง” โวมั่นใจแต่แรก ไม่กระทบความลับ

ศาล รธน.เดินเผชิญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตร สนง.เขตหลักสี่ “แสวง” คุย มั่นใจแต่แรก ใช้บาร์โค้ด-QR code ไม่กระทบความลับของผู้ลงคะแนน
วันนี้ (27 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง หรือบาร์โค้ด และรหัส QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่า สามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยรับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 50(7) มาตรา 83 วรรค 2 มาตรา 85 มาตรา 95 และมาตรา 224 และศาลฯ ได้กำหนดเดินเผชิญสืบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครในวันนี้
เมื่อเวลา 10:00 น.ที่สำนักงานเขตหลักสี่ นายวิรุฬห์ แสงเทียน และ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวน ร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้ง ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่เหลือ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้องและ คณะกรรมการการเลือกตั้ง นำโดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต., ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต., นายวรพงศ์ อนันต์เจริญกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. เข้าร่วมด้วย
หลังจากใช้เวลาตรวจสอบแล้วเสร็จประมาณ 1 ชั่วโมง นายแสวง เปิดเผยว่า การเผชิญสืบในวันนี้เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เราให้การต่อหน้าบัลลังก์ เหมือนกับสิ่งที่เราพูดไปหรือไม่ และคาดว่า ศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความ โดยศาลได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบาย ฟังจากที่ท่านพูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว นอกจากนี้ ศาลยังให้โอกาสผู้ร้อง คือผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่
เมื่อถามว่า ก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย ในวันที่ 28 กันยายนนี้ ศาลได้ให้แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรอีกหรือไม่ นายแสวง ระบุว่า สำหรับทาง กกต. ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดี ภายในวันที่ 11 กันยายนเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตระหนักอยู่แล้ว ซึ่งเราได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เราทำว่าเพื่ออะไร
เมื่อถามว่า หลังการเดินเผชิญสืบวันนี้ มีความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า เรามั่นใจตั้งแต่เรานำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้ว