“พัฒนา” ยันรัฐบาลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 100% จัดตั้งคณะทำงานกำหนด KPI ร่วม สสส.- สธ. เห็นชอบแผนเลิกยาสูบ-นิโคติน แบบไร้รอยต่อ

“รมว.พัฒนา” ยัน รัฐบาลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 100% มอบนโยบายจัดตั้งคณะทำงานกำหนด KPI ร่วม สสส.- สธ. เห็นชอบแผนเลิกยาสูบ-นิโคติน แบบไร้รอยต่อ ใช้ชุมชนเป็นฐาน มุ่งเป้าเร่งด่วน 14 จ.ภาคใต้ คัดกรอง-บำบัด-ติดตาม เลิกบุหรี่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมกรรมการกองทุน ครั้งที่ 7/2569 เห็นชอบแผนงานขับเคลื่อนกลไกพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบบริการเลิกยาสูบและนิโคตินแบบไร้รอยต่อโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลไกจังหวัดและเขตสุขภาพ บูรณาการนโยบายเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการเลิกยาสูบโดยมีชุมชนเป็นฐาน, ยกระดับศักยภาพบุคลากรและคุณภาพบริการในการค้นหา คัดกรอง บำบัดและติดตามผู้ใช้ยาสูบ และพัฒนา ONE-Quit Ecosystem เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลติดตามผลหลังการบำบัดเพื่อให้มั่นใจว่าเลิกได้สำเร็จอย่างยั่งยืน
นายพัฒนา กล่าวว่า จากข้อมูลภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในประเทศ อยู่ที่ 22.2% สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 5.7% จึงเป็นพื้นที่เร่งด่วนในการดำเนินงานโดยเฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้ มีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรอง บำบัด ส่งต่อ และติดตามอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 200,000 คน ภายใน 2 ปี พร้อมติดตามผลตั้งแต่ต้นจนจบ ลดการหลุดออกจากระบบ และสร้างระบบบริการเข้มแข็ง บูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดกลไกในที่พื้นที่อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ในระดับประเทศจะเน้นนำข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบระดับพื้นที่มาวางแผนดำเนินงาน ผลักดันมาตรการหรือรูปแบบบริการให้อยู่ในภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเขตสุขภาพ รวมถึงเชื่อมโยงและพัฒนาระบบบริการร่วมกับโรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อสม. และคลิกนิกฟ้าใส 563 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งจะช่วยลดความซ้าซ้อนและเพิ่มความต่อเนื่องในการดูแลผู้รับบริการ
“รัฐบาลโดยท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 100% ท่านนายกฯ ย้ำว่า ใครอยากศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็ศึกษาไป แต่รัฐบาลไม่เห็นด้วยแน่นอน ซึ่งผมเองเห็นด้วย เพราะไม่อยากสร้างปีศาจตัวใหม่ มาสู้กับปีศาลตัวเก่า เพราะถ้าปีศาจ 2 ตัวร่วมมือกัน ผลร้ายก็จะตกกับเด็กและเยาวชนเป็นทวีคูณ ซึ่งการทำงานลดบริโภคยาสูบ และประเด็นสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. สอดคล้องกับตัวชี้วัด (KPI) ของ สธ. ผมจึงมอบนโยบายให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง สสส. และ สธ. เพื่อกำหนด KPI และทิศทางการทำงานร่วมกัน ผมเชื่อว่าโมเดลนี้ จะทำให้ความร่วมมือระหว่างกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายพัฒนา กล่าว