ปธ.กมธ.ตำรวจ ป้อง “รุทธพล” ปัดด้อยค่า “ทนายอั๋น” แค่เตือนสังคมดูเครดิตคนให้ข้อมูล

“ปธ.กมธ.ตำรวจ” ป้อง “รมว.ยุติธรรม” ยันไม่ได้ด้อยค่า “ทนายอั๋น” แค่เตือนสังคมดูเครดิตคนให้ข้อมูลก่อนเชื่อ ซัด “หิวแสง” เดินสายร้องเรียน-ดิสเครดิต หวังปูทางการเมือง และสร้างภาระ-ความรำคาญให้หน่วยงาน
วันนี (27 ส.ค.) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์คัดค้าน พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรณีพาดพิงประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัว นายภัทรพงค์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ซึ่งตรวจสอบการทำงานของรัฐในคดีที่ดินเขากระโดง โดยมองว่า เป็นการลดทอนความชอบธรรม
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า มั่นใจว่า การออกมาเตือนของ รมว.ยุติธรรม ไม่ได้เป็นการด้อยค่า หรือลดทอนความชอบธรรมของใคร แต่ต้องการชี้ให้สังคมเห็นว่า ก่อนจะเชื่อข้อมูลจากบุคคลใด ควรพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและประวัติของผู้ให้ข้อมูลด้วย เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และอยู่บนข้อเท็จจริง
นายวัชรพงศ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา “ทนายอั๋น” มักมีพฤติกรรมที่ถูกตั้งคำถามถึงความสุจริตใจและอาจมีวาระแอบแฝง เนื่องจากมักนำข้อมูลมาใช้โจมตีฝ่ายตรงข้าม รวมถึงใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในที่สาธารณะ จนถูกตั้งคำถามว่าเป็นพฤติกรรม “หิวแสง” หรือ “โหนกระแส” หรือไม่ เพราะมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีดังและประเด็นร้อนต่างๆ แม้บางเรื่องจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
นอกจากนี้ ยังเดินสายยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบบุคคลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนถูกมองว่าเป็นการใช้พื้นที่สื่อเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง และสร้างภาระและความรำคาญให้หน่วยงานรัฐ รวมถึงการให้สัมภาษณ์และโพสต์ข้อความในลักษณะด่าทอ ท้าทาย หรือสร้างความขัดแย้ง และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคม จนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทกับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งทนายความ ข้าราชการ และนักการเมือง
พฤติกรรมดังกล่าวจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า อาจมีวาระทางการเมืองแอบแฝง และใช้การดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามเพื่อปูทางเข้าสู่การเมือง มากกว่าการมุ่งเรียกร้องความยุติธรรม
“ผมเชื่อว่า สิ่งที่ พล.ต.ท.รุทธพล พูดออกมา เป็นเพียงการเตือนทางอ้อม และท่านไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบรัฐบาล แต่ต้องการให้การตรวจสอบอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ทำเพื่อหวังยอดไลฟ์หรือกระแสในโซเชียลมีเดีย และไม่ควรใช้การตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างกัน” นายวัชรพงศ์ กล่าว