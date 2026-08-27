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“เจี๊ยบ” เปิดภาพ 3 อดีตหัวหน้าพรรค บอกเป็นกองหลังพรรคส้ม ความหวังร่วมกันยังยืนหยัดมั่นคง รอวันของเรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เจี๊ยบ อมรัตน์” โพสต์ภาพทานข้าวร่วม 3 อดีตหัวหน้าพรรคส้ม ทั้ง “ธนาธร-พิธา-ชัยธวัช” บอกเป็นกองหลังพรรคความหวังที่มีร่วมกันยังยืนหยัดมั่นคง รอวันของเรา

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล เป็นภาพคู่กับอดีตหัวหน้าพรรคประชาชน ทั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตเลขาธิการพรรคก้าวไกล โดยระบุข้อความว่า “นัดทานข้าวกันบ้างไรบ้างในโอกาสคุณทิมกลับมา กองหลังพรรคประชาชนขอส่งพลังและเติมกำลังใจให้พี่น้องทุกท่าน 🍊

“ความหวังและไฟฝันที่มีร่วมกันยังยืนหยัดมั่นคง ทำงานหนักต่อไปตามถนัดของแต่ละคนไม่เกี่ยงสถานภาพ รอวันของเรา”