“กห.-เหล่าทัพ” คว้ารางวัลสื่อสารภาครัฐบนโซเชียลฯ ตอกย้ำข้อมูลถูกต้อง-รวดเร็ว-ทันสถานการณ์

“กห.-กองทัพไทย-เหล่าทัพ” คว้ารางวัล Thailand Social Government Awards ด้านสื่อสารภาครัฐบนโซเชียลมีเดีย ตอกย้ำให้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันสถานการณ์ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเข้าใจ-ความเชื่อมั่นในยุคข่าวลือแพร่ไว
เมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569 กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ เข้ารับรางวัล Thailand Social Government Awards สาขา Outstanding Government Entity on Social Media ซึ่งจัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างด้านการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธี
การมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดมาตรฐานการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียผ่าน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ ความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับพันธกิจของหน่วยงาน ความสม่ำเสมอในการสื่อสาร และการตอบสนองต่อประชาชนอย่างเหมาะสม
การประเมินครอบคลุมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หลักของหน่วยงานภาครัฐกว่า 300 แห่ง เก็บข้อมูลต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569 พร้อมนำปัจจัยสำคัญกว่า 50 ปัจจัยมาวิเคราะห์ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างรอบด้าน
สำหรับผู้แทนที่เข้ารับรางวัล ประกอบด้วย พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงกลาโหม, พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย, พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก, พลเรือตรี ปารัช รัตนชัยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ และนาวาอากาศเอก วีรชน นรานุช รองโฆษกกองทัพอากาศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รางวัลดังกล่าวนอกจากสะท้อนศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังตอกย้ำบทบาทของช่องทางสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ข้อมูล ข่าวลือ และข้อมูลคลาดเคลื่อนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว การสื่อสารจากหน่วยงานรัฐจึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากประชาชน
ด้าน พลเรือตรี สุรสันต์ กล่าวว่า ในนามกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลด้านการสื่อสารองค์กรผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะถือเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับการสื่อสารภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วย ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา ทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตลอดจนกำลังพลในพื้นที่ โดยมี “ประชาชน” เป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ว่า “ทำทันที รวมเป็นหนึ่ง จึงชนะ”
“ในอนาคต กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ จะเดินหน้าพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และทันต่อสถานการณ์ให้แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง” พลเรือตรี สุรสันต์ กล่าว