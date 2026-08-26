สภาฯ ไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน 285 ต่อ 141 เสียง “อนุทิน” ยันไม่เอื้อใคร คุมทุกบาทไม่ให้รั่วไหล

สภาฯ ลงมติเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ด้วยคะแนนท่วมท้น 285 ต่อ 141 เสียง นายกฯ อนุทินลั่นคุมเข้มทุกบาทไม่ให้รั่วไหล ยืนยันโปร่งใสไม่เอื้อประโยชน์ใครแก้วิกฤตพลังงาน
วันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ.2569 วงเงิน 400,000 ล้านบาท
ภายหลังการอภิปรายเกือบตลอดทั้งวัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการออก พ.ร.ก.ฉบับนี้ว่า มุ่งประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ และจะไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
นายอนุทิน กล่าวว่า ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล และสะท้อนการทำงานที่เป็นเอกภาพระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติ
“ผม ท่านรองเอกนิติ ตลอดจนคณะรัฐมนตรีทุกท่าน จะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอันขาด และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นที่ได้พิจารณา พ.ร.ก.ฉบับนี้”
นายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็น “เงินกู้” ไม่ใช่เงินงบประมาณ และมีต้นทุนที่ประเทศต้องรับผิดชอบ แต่ได้ประเมินแล้วว่าต้นทุนดังกล่าวคุ้มค่ากับผลที่จะได้รับจากโครงการภายใต้ พ.ร.ก. พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีความสามารถในการชำระหนี้
นายอนุทิน กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 1.2% ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่รัฐบาลได้รับรายงานในช่วงประเมินและตัดสินใจเดินหน้าโครงการ พร้อมย้ำว่าจะกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะให้ส่วนราชการเร่งรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากการอภิปรายของสมาชิก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
“สุดท้ายนี้ ก็ต้องขอขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณอีกครั้ง ถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้ว แต่ผมก็ต้องขอบพระคุณท่าน ที่ท่านได้ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี รับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชน” นายอนุทินกล่าว
จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ เห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาท ด้วยคะแนน 285 เสียง ต่อ 141 เสียง งดออกเสียง 52 เสียง